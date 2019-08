Lichtshow sluit laatste van vier zomermarkten af: “Om die schitterende reeks te vieren” Peter Lanssens

29 augustus 2019

Wie deze zomervakantie nog één keer een mediterrane sfeer wil opsnuiven in eigen stad, mag vanavond niet ontbreken op de laatste zuiderse zomermarkt in de schaduw van de Sint-Maartenskerk. Je kan straks vanaf 17 uur op het Vandale-, Sint-Maartenskerkhof- en Overbekeplein van hapjes en drankjes bij de 35 standjes genieten. Coverband Louie Louie treedt om 20 uur op. En er is nog een verrassing. Want om 22 uur is er een afsluitende lichtshow. “Om een schitterende reeks zomermarkten te vieren”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De weergoden waren ons heel gunstig gezind. De muzikale omlijsting was fantastisch. De 35 standhouders zijn tevreden. En het publiek was top. Ook de uitbreiding naar het Overbekeplein is geslaagd en krijgt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een vervolg.”