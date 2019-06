Lichtkunstenaar wekt damast tot leven in museum Texture Peter Lanssens

20 juni 2019

08u39 5 Kortrijk De stad Kortrijk is al enkele eeuwen de bakermat van linnendamast. Onder meer vier servetten uit de achttiende eeuw, gemaakt door Kortrijkse wevers, worden nu in de Schatkamer XL van museum Texture in de Noordstraat tot leven gewekt. Door lichtkunstenaar Alexander Stragier van Limen Visual Roeselare. Die met de hulp van videomapping de figuren uit de servetten haalt. Niet enkel om zo nog beter aan te tonen wat erop geweven is, maar ook om ze te laten bewegen.

De vier servetten zijn uniek. Zo zijn twee ervan geweven naar aanleiding van het huwelijk op 11 september 1701 van de 17-jarige Filips V met de 12-jarige Marie-Louise van Savoy. Filips V was toen koning van Spanje en kleinzoon van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. Alexander Stragier installeerde ook een nieuwe belichtingsinstallatie. Je kan zo met je hand licht laten schijnen om de damastmotieven nog zichtbaarder te maken. Zoals een tafellaken met Bijbelse taferelen uit de zeventiende eeuw, waarop te zien is hoe het volk van God onder leiding van Mozes op weg is naar het Heilig Land. Damast, zijden stoffen met taferelen in geweven, verwijst naar de stad Damascus in Syrië. Want damast komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten. “We bieden een topcollectie kant en damast aan in Texture”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De Schatkamer XL is zeker een bezoek waard, door de mooie en innovatieve presentatie van de stukken. schepen Axel Ronse

Kant uit alle windstreken

“De Schatkamer XL is zeker een bezoek waard, door de mooie en innovatieve presentatie van de stukken.” Zo zie je in de Schatkamer XL ook babymutsjes, kindermanchetten, damesmutsen, mouwstroken en kanten kragen. En de tentoongestelde kant komt uit alle windstreken met onder meer Clunykant, Rococokant, Mechelse kloskant, Binche, Brusselse en Brugse duchesse, (Oud)-Vlaamse kant, stropkant, Rosaline, Rijselse kloskant, Valenciennes en Venetiaanse reliëfkant. Al die ambachtelijke kunde is een feest voor het oog.