Lichaam vermiste vrouw dood teruggevonden in de Leie AHK

05 oktober 2019

22u48 0

Zaterdagnamiddag werd het dode lichaam van een vermiste vrouw teruggevonden in de Leie ter hoogte van de Leieweg in Marke. Mensen die een plezierbootje hadden gehuurd, merkten het lichaam plots op in het water en verwittigden de hulpdiensten. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Het dode lichaam werd uit het water gehaald. Het bleek om een 40-jarige vrouw te gaan uit Menen die eerder al als vermist was opgegeven. Eerdere zoekacties op de Leie leverden niets op. Het gaat om een wanhoopsdaad. Wie kampt met vragen over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.