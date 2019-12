Liberale burgemeesters in onze regio willen àllemaal paars-gele federale regering: “Meer stabiliteit” Peter Lanssens

04 december 2019

14u08 13 Kortrijk De zes liberale burgemeesters in onze regio verkiezen een paars-gele boven een paars-groene federale regering. Kort uitgelegd: met N-VA erbij in plaats van Groen. “Enkel zo houden we de balans in evenwicht”, vindt Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk (Open Vld-Team Burgemeester).

De voorkeur van de liberale burgemeesters in onze regio is duidelijk. Mocht het van hen afhangen, wordt de nieuwe federale regering paars-geel. “We houden met de drie centrumrechtse partijen Open Vld, MR en N-VA de balans in evenwicht”, zegt Van Quickenborne. “Er is wel één voorwaarde: de N-VA moet willen.” Ook burgemeester Eddy Lust (Open Vld) van Menen is duidelijk: “Paars-geel stimuleert een vlottere samenwerking en wisselwerking tussen tal van beleidsniveaus. Verder is ecologie-klimaat anno 2019 bij elke partij sowieso een belangrijk beleidsthema. Tot slot sluit paars-geel gewoon dichter bij mijn eigen beleidskeuzes aan”, aldus Eddy Lust. Ook burgemeester Dirk Walraet (Lijst Burgemeester) van Spiere-Helkijn kiest voor paars-geel. “Een federale regering met een meerderheid aan Vlaamse zijde is de enige juiste keuze.”

Geen pretje

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van Zwevegem verkiest eveneens die piste: “Een paars-gele federale regering biedt de meeste stabiliteit. Want een paars-groene federale regering heeft maar één zetel op overschot. Dat zou geen pretje zijn. Als je dan door één iemand gechanteerd wordt, kan het meteen voorbij zijn”, aldus Doutreluingne. Ook burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) van Avelgem verkiest paars-geel: “Ik heb voor alle duidelijkheid niets tegen Groen. Maar met paars-geel respecteer je toch wat meer de uitslag van de verkiezingen, zeker aan Vlaamse kant. Anders riskeren we tijdens de volgende verkiezingen in 2024 door Vlaams Belang en andere extremen afgestraft te worden.” Eveneens een voorstander van paars-geel is burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) van Anzegem: “Omwille van persoonlijke redenen. Ik geef daar verder geen uitleg over”, zegt Devogelaere.