Levensloop beleeft recordeditie in Kortrijk: 7.000 deelnemers zamelen samen 257.224 euro in LBR

29 september 2019

19u10 0 Kortrijk De Levensloop in Kortrijk heeft er een recordeditie opzitten. “Een recordbedrag van 257.224,35 euro, 146 vechters, 7.000 deelnemers én de grootste Levensloop van Vlaanderen. De steun en solidariteit wordt alsmaar groter.”

Alles deed vermoeden dat de 24 urenloop Levensloop in Kortrijk een recordeditie zou worden en dat werd het ook. “De mindere weersomstandigheden bezorgden ons wat schrik, maar finaal waren de weergoden ons gunstig gezind. Deze editie telde meer dan 80 teams, 146 vechters en 7.000 deelnemers. Onze openingsceremonie is heel vlot verlopen. Het stopte met regenen en de zon kwam tevoorschijn. Een mooie symboliek voor onze vechters die een ereronde liepen tijdens onze openingsceremonie”, zegt voorzitter Johan Devroe. “Nog nooit hebben zoveel (ex-)patiënten meegewandeld. Dit is de zesde editie en we zijn gestart met net geen 100 vechters. Vorig jaar stond de teller op 120. Ook onze kaarsen- en slotceremonie verliep heel vlot.”

Alle deelnemers willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stichting tegen Kanker. Dat doen ze door rondjes te wandelen of te lopen langs een parcours. “Ook op vlak van deelnemende teams zien we een stijging. Doorheen de jaren zien we terugkerende en nieuwe teams. De teams worden ook groter en sommige teams voegen zich ook samen. Gemiddeld bestonden de teams uit 20 deelnemers. Nu gaan de aantal deelnemers in een team boven de 50”, Deze editie tellen we meer dan 80 teams en 7.000-tal deelnemers. Dit is zeker een recordeditie met een ingezameld bedrag van 257.224,35 euro en we mogen ons de grootste Levensloop van Vlaanderen noemen”, zegt Johan.

Beklijvend moment

“Over de volledige lijn hebben we een mooie, succesvolle en warme editie gehad. Om 13.30 uur vormen 1.700 mensen een menselijke ketting op vraag van Iben Libert die tegen leukemie vecht. Samen liepen ze hand in hand het volledige parcours. Een heel mooi en emotioneel moment. De warmte was voelbaar. De steun en solidariteit wordt alsmaar groter en dat merken we ook aan het applaus voor de vechters.”

Iben Libert (11) uit Rumbeke vecht al 7 jaar tegen leukemie en dit voorjaar herviel hij voor de tweede keer. De jongen had een droom: een mensenketting vormen tijdens Levensloop. Op zijn kamer hangt een ketting met kralen en elke kraal illustreert een sleutelmoment, zoals een chemokuur, beenmergpunctie, bestraling… “Zijn vader vroeg me of zijn droom mogelijk was. Ik wilde ervoor gaan en ik wilde mijn belofte ook nakomen. In samenspraak met de organisatie werd een tijdstip uitgekozen”, vertelt teamkapitein Nick Simons. “De slotceremonie staat in teken van hoop en onze mensenketting werd vlak voor de slotceremonie gevormd. Het was een beklijvend en magisch moment. Ik krijg er opnieuw kippenvel van. Samen met de voorzitter en meter Lize Feryn werd de mensenketting op gang getrokken. We namen mensen bij de hand en even was er weinig engagement. Ik vreesde voor Iben zijn droom. Aan de overkant van de Leie zagen we plots van links en recht mensen komen. Iedereen applaudisseerde voor Iben. Een heel emotioneel moment. Ik ga vanavond met een big smile slapen en ik ben er zeker van dat het bij Iben ook zo zal zijn.”

Team Iben, Fee en Nand zijn gekend bij Levensloop Kortrijk. “Vorig jaar hadden we 204 teamleden, dit jaar 331. Zelfs mensen die we niet kennen sloten zich aan bij ons. Vorig jaar konden we 15.600 euro ophalen. Dit jaar wilden we uiteraard meer geld ophalen. Zaterdagnacht hadden we die samen al geëvenaard. Deze editie hebben we afklopt op een bedrag van 18.000 euro.”