Leuke acties tegen verveling: dj’s Remedy en Bounty draaien lockdownmuziek op Facebook, Red-Side Academy laat jongeren thuis voetballen Peter Lanssens

19 maart 2020

16u00 0 Kortrijk Dj’s Remedy en Bounty en Younes en Youssef van de Red-Side voetbalacademie brengen met respectievelijk een lockdownmix en een ‘stay-at-home challenge’ leuke acties om de verveling te doorbreken thuis, tijdens de coronacrisis. Meer details over beide initiatieven staan hieronder.

Jeppe Remy (18) en Yene Tassew (18), alias dj’s Remedy en Bounty, brengen vanaf vandaag op Facebook elke donderdag om 18 uur een lockdownmix. “Om het thuis wat minder saai te maken, doen we dat vijf weken lang, telkens op donderdag”, vertellen ze. Vandaag staat hiphop centraal. Daarna volgen mixen van house op 26 maart, techno op 2 april, latin op 9 april en drum ‘n bass op 16 april. De tracklist staat telkens op woensdag op de Facebookpagina van Remedy en Bounty: klik hier. Op diezelfde Facebookpagina verschijnt elke donderdag een bericht met een link naar soundcloud, zodat iedereen de mixen gratis kan beluisteren en downloaden.

Thuis met wc-papier jongleren

Ook Younes en Youssef El Haddaji van de Kortrijkse voetbalvereniging Red-Side Academy willen de Kortrijkzanen graag entertainen. Hun activiteiten op pleintjes, voor jongeren, zijn geschrapt. “Het is écht het moment niet om buiten te voetballen nu”, vertellen ze. Ze zijn daarom met een ‘stay-at-home challenge’ begonnen, in samenwerking met de jongerenradiozender Quindo. De ‘stay-at-home challenge’ vind je op de Instagram van Youssef. De bedoeling is om jongeren aan te zetten thuis te voetballen. De eerste opdracht is thuis met wc-papier jongleren. De broers zetten bovendien hun YouTube-kanaal Red Side Academy in, waar filmpjes gepost worden om de mensen wat bezig te houden. De eerste video gaat over de beroemde straatvoetballer Soufiane Touzani.