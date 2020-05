Lessen voor laatstejaars starten weer deels op in secundair: “Coronamaatregelen zijn het nieuwe normaal” Peter Lanssens

18 mei 2020

17u16 0 Kortrijk In het secundair onderwijs starten deze week de lessen op school enkel voor de laatstejaars deels opnieuw op. We namen een kijkje in de RHIZO Zorgkrachtschool in de Beheerstraat in Kortrijk. Scholieren en leerkrachten dragen er allemaal verplicht een mondmasker. “De maatregelen zijn wat mij betreft het ‘nieuwe normaal’. Want we beschermen op deze manier onszelf en de anderen. ‘Zorgen voor…’ hoort bij onze school, de leerlingen en de opleidingen. En wie zich toch niet houdt aan ‘het coronareglement’, moet meteen weer naar huis”, zegt directrice Kornelia Buyse.

Preteaching via afstandsonderwijs blijft de norm. Dat zesdejaars op bepaalde momenten toch weer naar school komen, is nodig om de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen. In de RHIZO Zorgkrachtschool ligt de focus op specifieke vakken en het in groepjes voorbereiden van het eindwerk. Niet eenvoudig. Zo is in de klas zitten met een mondmasker aan allesbehalve plezant. Maar het moet. “Het geeft een beklemmend gevoel”, vertellen leerlingen Jenifer Djerdi (17), Eva Macco (18) en Nathan Schiettekatte (17).

Wennen

“Het is ook lastiger om te praten. Maar goed, we snappen het wel hoor. De maatregelen zijn belangrijk. Gelukkig krijgen we ‘earbuddies’ (een hulpstukje om tijdens het dragen van een mondmasker huidproblemen ter hoogte van de oren te vermijden, red.). Anders krijgen we allemaal flaporen”, lachen de leerlingen. “Het is inderdaad wennen, ook voor leerkrachten”, zegt Kornelia Buyse. “Zo kunnen ze hun mimiek niet gebruiken om boodschappen over te brengen in de klas. Want je ziet hun gezichtsuitdrukking niet. Niet evident allemaal, maar de leerkrachten overstijgen zichzelf al wekenlang. Zo zetten ze op het vlak van afstandsonderwijs snel stappen in het digitaal leren, zoals hoe je interactieve filmpjes maakt en gebruikt, om maar een voorbeeld te geven.”

Er zijn tal van maatregelen, die in vijf RHIZO-regels samengevat worden. Enkele voorbeelden: leerlingen moeten verplicht de bewegwijzering op de grond volgen en afstand houden. Ze mogen met maximum tien tegelijk het toilet binnen en kunnen er niet alle wastafels gebruiken. De zesdejaars zitten per groep van acht leerlingen in contactbubbels, die ook op de speelplaats niet doorbroken morgen worden. “Wie zich niet aan de afspraken houdt, wordt naar huis gestuurd”, is Kornelia Buyse duidelijk. “Want door de regels niet te volgen, ontzeg je je recht om les te krijgen. Ik sta volledig achter alle maatregelen, ze zijn het ‘nieuwe normaal’. We moeten het goeie voorbeeld tonen en streng zijn, om een gedragsverandering te bekomen bij de scholieren.”

Klassen ontsmet

“Sommige zaken gaan we ook na de coronacrisis sowieso meenemen naar de toekomst. Zo blijft de handhygiëne zeker behouden. Er staan nu al op tal van plaatsen op school zuiltjes met ontsmettende gel. Bij het binnen- en buitengaan van de school en de klas ontsmetten we telkens de handen. Ook de poetsploeg heeft meer werk. Zo worden na elk dagdeel de klassen ontsmet. De school wordt extra gereinigd met bijvoorbeeld aandacht voor deuren, klinken en toiletten. Onze EHBO-dienst is volledig beschermd. Een spatbril, FFP2-mondmasker, faceshield, schort en handschoenen dragen is er verplicht.”

Geen 50 dagen

Er is ook veel begrip voor de moeilijke omstandigheden. “De zesdejaars keken hard naar hun laatste trimester uit”, vertelt Kornelia Buyse. “De buitenlandse studiereis, de 50 dagenviering: ze missen veel. We hopen later toch een soort proclamatie te houden. Per klas. Of op een gezamenlijk moment, door ze tijdens de herfst op een ‘terugkomdag’ nog één keer naar onze school te laten komen”, aldus de directrice. “Onze kostuums lagen klaar en de dansjes waren voorbereid, voor de 50 dagenviering”, zeggen Jenifer Djerdi, Eva Macco en Nathan Schiettekatte. “De eindejaarsreis naar Parijs valt helaas in het water. Ook onze zomer dreigt verpest te worden.”

Worden de leerlingen milder geëvalueerd, op het einde van het schooljaar? “Alle vakken worden onderwezen, maar we beperken de proefwerken tot enkele hoofdvakken, enkel in de derde graad. Verder herbekijken we de deliberatiecriteria. We werken met het principe dat alle leren gelijk is aan evalueren en alle vakken werken aan de essentiële doelen”, vertelt Kornelia Buyse. “Hebben de leerlingen voldoende bewezen dat ze volgend schooljaar aankunnen? Daar draait het om. Want iedereen een A-attest geven, is wel te kort door de bocht.”

Digitaal werken

“Er zijn ‘zorgenkindjes’. Die leerlingen en de leerlingen waarvan het afstandsleren niet lukt, nodigen we actief uit naar onze opvang. Daar werken ze rustig en helpen leerlingenbegeleiders hen bij het plannen en organiseren. We krijgen ook hulp van drie stagiairs: Vives-studenten maatschappelijk werk. Het grote voordeel voor onze schoolorganisatie in tijden van corona: alle leerkrachten en leerlingen van de Zorgkrachtschool beschikken over een notebook. Want ook in niet corona-tijden zijn we sterk digitaal bezig en werken we aan 21ste-eeuwse vaardigheden voor iedereen. Maar sommige scholieren moeten nu thuis hun wifi ook delen met broers en/of zussen. Uploaden lukt niet altijd. Waar nodig, zorgen we voor gratis accounts bij de leerlingen thuis.”