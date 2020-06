Leonards Immobiliën opent nieuw kantoor in vroegere ING-bank in Sint-Janswijk Peter Lanssens

22 juni 2020

06u35 27 Kortrijk Artsiom Sergeyovich (26) en Laurent Poulain (27), de jeugdvrienden startten een jaar geleden hun eigen immokantoor, zijn klaar voor een volgende stap. Leonards Immobiliën neemt vanaf juli zijn intrek in een vroegere ING-bank, op de hoek van de Gentsesteenweg en de Veldstraat.

“We verbouwen de vroegere bank grondig, om een zo aangenaam mogelijke sfeer en een goeie vibe in ons nieuwe kantoor te creëren, met veel lichtinval, prachtige planten en wat ‘urban-touches’”, vertellen ze. “Het was een bank met veel doorloop en een goede naambekendheid in Kortrijk. We willen dat evenaren. Want zelfs al je geen vastgoed verkoopt, ben je hier straks welkom bij ons voor een koffie en babbel.”

Het eerste jaar van Leonards Immobiliën was een wilde rit. “Van uitzendingen in het tv-programma Huizenjagers tot de opstart: het was een heftige periode. En het lijkt er op dat ons avontuur nog maar net begonnen is”, zeggen de enthousiaste ondernemers. “We beleefden al veel prachtige verhalen van kopers en verkopers mee. En we kregen het vertrouwen om mooie historische panden te koop aan te bieden, zoals bijvoorbeeld feestzalen ‘t Waaihof. Onze persoonlijke aanpak spreekt kopers en verkopers aan. We behouden deze strategie. We maken van elke woning een sterk dossier op, met een unieke site en een doordachte marketingstrategie”, aldus het duo. Ze hebben elk hun eigen rol. Laurent Poulain is de vastgoedmakelaar, Artsiom Sergeyovich de marketeer. Info: www.leonards.be.