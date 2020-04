Exclusief voor abonnees LEKKER LOKAAL, takeaway van Hula in Heule: elke dag een andere dagschotel Joyce Mesdag

28 april 2020

15u51 0 Kortrijk Ook Hula Heule springt nu op de takeaway-kar. Een tijdje geleden ben ik er langs geweest voor een recensie. Mijn bezoek viel zo goed mee, dat ik ook eens de takeaway van dit restaurant onder de loep wilde nemen.

Thijs Clinckemaillie, die het vak leerde van topchefs Piet Huysentruyt en Peter Goossens, en opende in 2015, samen met zijn partner Aurélie Reynaert, restaurant Hula. Ze hebben er even over moeten nadenken blijkbaar, maar sinds 20 april kan je er tijdens deze coronacrisis ook terecht voor takeaway.

