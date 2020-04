LEKKER LOKAAL, takeaway bij Bistro Bellino. Soms wat zoeken naar bepaalde ingrediënten, maar sterke prijs-kwaliteit Joyce Mesdag

21 april 2020

16u33 0 Kortrijk Ook Bistro Bellino in Kortrijk heeft een beperkte afhaalkaart samen gesteld om deze coronacrisis te overbruggen. Op tripadvisor prijkt het restaurant op de 21ste plaats van de 238 restaurants in Kortrijk. Nu het niet ter plaatse kan, proeven we dan maar met plezier bij ons thuis waarom ze zo’n mooie score hebben.

Bistro Bellino is tijdens deze coronatijden elke dag open, zo blijkt op de website. Afhalen is elke dag mogelijk van 11 tot 18 uur. Wie zijn eten graag aan huis geleverd ziet, is hier ook aan het juiste adres. Op de kaart vind je een mooie selectie van de anders iets uitgebreidere kaart. We bestellen via de telefoon - hele vriendelijke stem aan de telefoon, om vrolijk van te worden - en besluiten te kiezen voor afhaal.

We starten met een ‘asperge velouté’ met geroosterde ui en sinaaszeste. Een lekkere soep, dat wel, maar van de geroosterde ui en sinaaszeste hebben we niet zoveel gemerkt.

We delen een voorgerechtje: rundscarpaccio ‘Limousin’, met gepekelde knolselder en hazelnoot. Ook weer: hele lekkere, verse carpaccio, maar die gepekelde knolselder en die hazelnoten leken niet meteen terug te vinden. Een quinoatoefje, dat vonden we er wel in terug, en pijnboompitjes, tomaatjes en kleine knapperige erwtjes. Een geslaagde combinatie, al mocht het voor mij wat meer gekruid. Nu ja, kruiden met peper en zout kan je zelf uiteraard ook, en zéker als je in je eigen keuken zit te eten.

Als hoofdgerecht kies ik voor de Tagiolini Bellino. Een pastaschotel die de naam van het huis draagt, dat kán niet tegenvallen redeneer ik. En inderdaad, het is een geslaagde schotel. Een pasta bolognaise, maar dan met een ‘edge’. Iets romiger en meer gekruid dan de traditionele spaghetti bolognaise.

Mijn tafelgenoot kiest voor de Parmentierschotel ‘Crazy Style’, met gegratineerde asperges en zalm gehakt. De stukjes zalm zijn gemengd met fijn gesneden, romige prei. De asperges zijn heel lekker, perfect beetgaar, vers en knapperig, en het sausje maakt het af. Mijn tafelgenoot heeft een klein puntje van kritiek: er mocht iets meer zalm in de schotel zitten. Maar voor de rest vinden we dit een hit.

Als dessert kiezen we voor een chocolademousse ‘praliné’ met mascarpone crème en geroosterde amandel. Deze keer vinden we alle ingrediënten wel terug in het bord. De mascarpone crème is een leuke verrassende toets in wat anders een vrij traditioneel dessert is.

Om samen te vatten: we hebben héél lekker maar eenvoudig gegeten, ons buikje rond voor iets meer dan 60 euro. De cakejes aan paaseitjes die we als attentie hebben meegestuurd gekregen, hebben we ook heel erg geapprecieerd.

Praktisch

Bistro Bellino

Gentsesteenweg 29

8500 Kortrijk

056 254 354

www.bistro-bellino.be

Afhalen kan elke dag tussen 11 en 18 uur, en ze leveren ook.

Prijzen

6 euro per liter soep

15 euro voor de voorgerechten, salades en pasta’s

20 euro voor de vis- en vleesgerechten

7 euro voor de desserts

Score

Eten: 7/10

Snelheid van bediening: 9/10

Kostprijs: 8/10

4 sterren op 5