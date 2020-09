Kortrijk

In Café BK6, gevestigd in het iconische voormalige Broelmuseum in Kortrijk, kan je terecht voor een snelle, gezonde, vegetarische hap. Hoewel het statige gebouw iets anders doet vermoeden is de sfeer er gemoedelijk en zijn de prijsjes zacht. Wij gingen er langs op een dinsdagmiddag tijdens een bezoek aan Kortrijk. Meer recensies vind je hier