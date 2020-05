Exclusief voor abonnees LEKKER LOKAAL: culinaire verwennerij bij Split Joyce Mesdag

05 mei 2020

15u19 0 Kortrijk Dieter De Clercq pakt met zijn restaurant Split uit met een uitgebreide takeaway-kaart. Evenementen organiseren, daar heeft hij al kaas van gegeten (hij is het brein achter onder meer zomerbar Nuba-r). Maar kan hij ook lekker eten maken? We proefden het voor jou.

In maart vorig jaar had ik gereserveerd in Split in Kortrijk voor een recensie. Ik was jammer genoeg ziek die dag. Mijn collega heeft mijn recensie toen overgenomen (die lees je hier). Een gemiste kans voor mij, maar dankzij deze takeaway-reeks kan ik het eten van Split toch nog beoordelen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen