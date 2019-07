Leiefeesten aan Leieboorden blijkt een succesformule LBR

07 juli 2019

19u23 0 Kortrijk De Leiefeesten werden zondag op gang getrokken. Voor het eerst gebeurde dit aan de Leieboorden. “Het is fijn om de mensen te zien genieten,” zegt de organisatie.

Er wordt gestart met het fiets- en wandelevenement Kortrijk Gordelt op zondagmorgen. Start en aankomst zijn dit jaar de verlaagde Leieboorden. “Dit is onze vierde editie, maar dit jaar wilden we een nieuwe locatie. De Leieboorden zijn een beetje de trots van Kortrijk, dus dit leek ons de ideale plaats. De inschrijvingen hebben we afgerond op een mooie 950 deelnemers. Vorig jaar hadden we 700 inschrijvingen en nu bereiken we bijna de kaap van 1.000. We zijn zeker tevreden”, zegt Trui Steenhoudt van Kortrijk Gordelt. “Er is ook een watertaxi die de verlaagde Leieboorden verbindt met Marke. Dit jaar wilden we ook inzetten op randanimatie. Zo hebben we een kinderdorp dat enorm in de smaak valt. In de namiddag is er voor het eerst een vlottentocht op de Leie. Langs de Leie kan er ook op het gemak iets gedronken worden. Alle tafeltjes zijn zo goed als bezet, dus dat is een goed teken. Het is fijn om de mensen te zien genieten.”

In de namiddag werd er voor het eerst een vlottentocht op de Leie georganiseerd en dat verliep niet altijd even vlot. Er werden prijzen uitgereikt voor het best verklede team, de winnaar en de pechvogel. “De beleving op het water wilden we ook zeker erbij betrekken. We hebben ook een paardentram die de mensen meeneemt door het historisch centrum.” De Stroate verzorgde optredens en workshops, Ze Quaffeurz sloten af met funky muziek. “De Stroate is een sociaal-artistiek jongerencultuurcentrum in de vorm van een Hip Hop Academie. De jonge gasten kunnen zich daar ontplooien”, vertelt Trui. In de late namiddag waren er een 1.600-tal bezoekers. “Daar zijn we zeker tevreden over. Voor een eerste keer kan dit toch wel tellen.”

“Deze Leiefeesten zijn eigenlijk een voorbereiding op volgend jaar. Een dag voor datum, op woensdag 10 juli, viert Kortrijk de Vlaamse feestdag. Volgend jaar willen we, samen met de Stad Kortrijk, een verlengd weekend maken van de Leiefeesten met als thema ‘ter land, ter zee en in de lucht’.”

Op woensdag 10 juli viert Kortrijk officieel de Vlaamse feestdag. Vanaf 14 uur ontvangt Radio Quindo jong en oud. In de namiddag zorgen Funbus en Kip van Troje voor volksspelen, grime en speeltheater. Om 17 uur start de officiële plechtigheid met toespraken van het Guldensporencomité, de burgemeester en de Vlaamse minister-president. De receptie start na de uitreiking van de Groeningeprijs en de conference van Stefan Vancraeynest. Om 20.30 uur staat singersongwriter Berlaen op het podium.

Op 11 juli zelf zijn er geen plechtigheden, maar kan er op de terrasjes langs de verlaagde Leieboorden wel genoten worden. Er is jazz, funk en soul met de band TKAF, groove met Beezneez, en garage rock met Plane 11. Op het water van de Leie zal er een hindernissenparcours zijn.