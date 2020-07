Leiedal viert 60ste verjaardag met kunstenparcours langs water: ‘Want water wordt steeds meer een kostbaar goed’ Joyce Mesdag

07 juli 2020

15u43 0 Kortrijk Intercommunale Leiedal viert dit jaar zijn 60ste verjaardag, en dat wordt gevierd met het kunstenparcours Contrei Live door heen de hele regio. Vandaag werden de kunstwerken officieel ‘ingeluid’.

Leiedal nodigt het publiek uit om de streek te verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. “Want water wordt steeds meer een kostbaar goed”, zo klinkt het. 16 kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland maakten kunstwerken die langs een parcrous gratis te bezoeken zijn van 9 juli tot 26 oktober.

De artistieke interventies op en langs het water vormen een mooie mix tussen landschapsarchitectuur, land art, geluidkunst en kinetische installaties en zijn op maat gemaakt van de plek in het landschap of de publieke ruimte.

Je vindt de kunstwerken aan de Leiebrug in Wervik, in de Gavers in Deerlijk, aan het Sint-PIetersbrugje in Moen, in Transfo in Zwevegem, aan de Gaverbeekse Meersen in Waregem, aan de Oude Leiearm in Menen, bij de site Nelca in Lendelede, bij Roterij Sabbe in Kuurne, aan het Vlaspark in Kuurne, bij stadsgroen Ghellinck in Kortrijk, op het Moleneiland in Harelbeke, aan de Scheldemeersen in Avelgem, in het Sint-Arnolduspark in Anzegem, de Verlaagde Leieboorden in Kortrijk, het Groen Lint in Gullegem, en bij de Zwarte Spierebeek in Spiere-Helkijn. Je vindt een overzicht op https://www.contreilive.be.