Leiedal koopt historische panden Textielhuis en vroegere In Den Beer aan Alexander Haezebrouck

03 juli 2019

14u30 0 Kortrijk Intercommunale Leiedal koopt twee historische panden aan in het centrum van Kortrijk. Het gaat om het Textielhuis waar tot nu de socialistische vakbond ABVV kantoren heeft en het hoekpand dat jarenlang bekend stond als In Den Beer maar waar laatst winkel Melano gehuisvest was.

De intercommunale Leiedal wil met de aankoop van de historische panden in het centrum van Kortrijk een statement maken. Beide panden hebben een oppervlakte van zo’n 2.500 vierkante meter, over de aankoopprijs wil Leiedal liever niets kwijt. “Naast het realiseren van grote kantoren buiten de stad op bedrijventerreinen willen we nu opnieuw aan kernversterking doen in de binnenstad”, zegt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke van Leiedal, het orgaan dat socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling in dertien gemeenten begeleidt. “Kleinere kantoren moeten een plaats blijven hebben in de binnenstad, dat is belangrijk voor een bruisende stad. De panden die we nu aankopen zijn centraal gelegen, vlak bij het station en hebben een grote erfgoedwaarde.”

Oproep op komst

Leiedal zal nu een oproep lanceren voor een publiek-private samenwerking om de panden te renoveren en eventueel uit te breiden. Beide panden raken elkaar aan de achterkant. Wat er precies in de panden zal gehuisvest worden, is nog niet duidelijk, Leiedal houdt zowel kantoren, handel, horeca, of andere mogelijkheden nog open. De verkoop van het Textielhuis betekent dat het ABVV in september 2020 het pand moet verlaten. “Het pand heeft voor ons een heel grote historische waarde”, zegt provinciaal secretaris Erik Van Deursen. “Het Textielhuis was het laatste café dat de vakbond bezat. We blijven wel in Kortrijk, we hebben nog een pand op het Conservatoriumplein en we zijn provinciaal bezig om te diensten te herschikken.”

Legendarische koopjes

Naast het historische pand het Textielhuis, koopt Leiedal dus ook het hoekpand In Den Beer op de hoek van de Rijselsestraat met de Jan Persijnstraat. Een zekere Julia Esquenet, weduwe van Raymond Delrue en moeder van drie jonge dochters kocht het hotel ‘In Den Beer’ in september 1928. “Ze opende er een eigen zaak voor groot- en detailhandel in huishoudtextiel zoals lakens en dekens”, vertelt Jan Bouten, kleinkind van Julia Esquenet. “In 1950 nam Julia’s oudste dochter de zaak over en concentreerde ze zich op de detailhandel in lederwaren. In de jaren zestig waren vooral de koopjes in de garage van de Beer in de Jan Persijnstraat legendarisch, zo werden lederen handtassen aangeboden aan de prijs van vijf tot 20 Belgische frank. Het gebeurde dat ’s morgens toen ze zaak openging, de winkel werd bestormd door vrouwen uit de hele regio om de eerste keuze te hebben voor een handtas.” In 1969 werd het pand afgebroken en kwam er een nieuwbouw met drie verdiepingen met appartementen. “Zelf woonde ik als kleine jongen met mijn moeder in het appartement op de tweede verdieping”, zegt Jan. “Het vastgoed werd ondergebracht in in een naamloze vennootschap en later werd de Beer, inclusief naam en logo, verkocht aan de lederzaak Parmentier op de Vlasmarkt. Via de naamloze vennootschap werd het pand daarna aan meerdere handelszaken verhuurd waaronder Papago en als laatste Melano dat lederartikelen en accessoires verkocht.” Wat er nu precies zal gebeuren met historische Kortrijkse pand is nog onduidelijk.