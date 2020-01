Leerlingen uit lager, middelbaar en hoger onderwijs maken samen hun droommachine Christophe Maertens

30 januari 2020

17u32 2 Kortrijk In Kortrijk werden donderdag enkele heel leuke machines gemaakt: de Big Teddy Machine, de Slaapbuddy en de Zoekinator. Het gaat om projecten in het kader van MyMachine, waarbij leerlingen uit het lagere en het middelbare en bachelorstudenten samenwerken om tot een mooi eindproduct te komen. Dit jaar stond de samenwerking tussen MyMachine en scholen uit het buitengewoon onderwijs in de kijker.

MyMachine is een initiatief dat onder meer de ondernemingszin, creativiteit, talentontwikkeling en de kruisbestuiving wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus. Gedurende een schooljaar realiseren het lager-, hoger- en secundair onderwijs samen een aantal ‘droommachines’. Het idee daarvoor wordt bedacht door kinderen van het lager onderwijs. Daarop ontwikkelen studenten uit het hoger onderwijs het concept, terwijl leerlingen van het technisch secundair onderwijs het werkend prototype van de machine bouwen.

Bacheloropleidingen

Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, en Hogeschool PXL Limburg, doen met studenten uit verschillende bacheloropleidingen mee aan het project. Donderdag werd het Industrial Design Center van Howest in Kortrijk omgetoverd tot een MyMachine fabriek en werden de machines voorgesteld.

Leerlingen van het 5de leerjaar van Stedelijke Basisschool Zuid in Harelbeke kwamen met het idee een Big Teddy Machine te maken. “Het is eigenlijk ontstaan uit het feit dat de kinderen hun eigen persoonlijke teddybeer willen hebben”, zegt leraar Gregory Rassalle. “In totaal werden er in onze klas 27 voorstellen gedaan. Een andere leuke vond ik een machine die automatisch kleren uitkiest per dag en gelinkt aan een weerapp.”

Hele uitdaging

De kinderen van het 4de leerjaar BuBaO Het Vlot uit Ieper, leerlingen met autisme spectrum stoornis (ASS) en soms een moeilijke thuissituatie, schoven het idee van de Slaapbuddy naar voor. Glenn Verholle, techniekleerkracht in de school: “De meeste kinderen vallen ’s avonds niet meteen in slaap en ze willen dat probleem oplossen met een slaapbuddy, een machineslaapzakachtig iets. Voor de kinderen van bij ons is het in ieder geval een hele uitdaging.”

Annelies Vandecasteele geeft les in BuBaO Sint-Idesbald in Roeselare. “Ook onze leerlingen hebben allemaal een diagnose autisme spectrum syndroom en zijn tussen de 9 en de 12 jaar oud”, aldus de lerares. “We zijn beginnen brainstormen om een machine te maken. Iedereen startte daarover heel individueel na te denken en vandaaruit werden ideeën samengevoegd. Het uiteindelijk resultaat is een mix geworden van voorstellen. De studenten Ergotherapie zijn een paar keer naar onze klas gekomen om het prototype te testen. Nu gaan de collega’s van BuSo, ook van onze school, de machine maken. Het is de Zoekinator geworden, een helm om verstoppertje te spelen. Voor onze leerlingen vergt het wel een inspanning en ze zullen vanavond moe zijn. Gelukkig pasten de organisatoren het programma een beetje aan aan ons type leerlingen.”

Verschillende prikkels

Lotte Vaernewyck uit Waregem is studente Ergotherapie aan Howest. “Wij deden inderdaad een aantal sessies met die kinderen”, zegt ze. “We lieten ze verschillende tekeningen maken en daarbij kwamen vooral de brandweer en ‘mensen zoeken’ naar voor. We hebben brandweer gekoppeld aan verstoppertje spelen. De Zoekinator is een brandweerhelm waarbij de zoeker met het gehoor de andere kinderen probeert te vinden. Kinderen met autisme hebben het soms moeilijk om met verschillende prikkels om te gaan en daarom focussen wij enkel op het gehoor. De bedoeling is dat het een machine wordt die ook tijdens de speeltijd kan worden gebruikt op hun school.”