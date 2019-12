Leerlingen sporten met helden Hanne Mestdagh en Arthur De Sloover tegen Alzheimer en Parkinson Peter Lanssens

11 december 2019

16u01 6

Leuke actie van de ouderraad van vrije basisschool Sint-Theresia in Rollegem. De ouderraad organiseerde woensdagnamiddag een basket- en hockeyles. De lessen werden gegeven door nationale helden Hanne Mestdagh van basketteam Belgian Cats en Arthur De Sloover van hockeyploeg Red Lions, in sportcampus De Lange Munte in Kortrijk. Je kon er ook verpozen in De Warmste Bar, met een drankje en een lekker stuk taart. De opbrengst gaat in het kader van De Warmste Week naar het Born-Bunge instituut. Die met de Universiteit Antwerpen verbonden onderzoeksgemeenschap richt zich onder meer op de studie van de ziektes van Alzheimer, Parkinson en Creutzfeldt-Jakob en de studie van epilepsie en spieraandoeningen.