Leerlingen school Sint-Theresia houden tombola: “We steunen zo zieke leeftijdsgenoten” Peter Lanssens

19 november 2019

13u11 12 Kortrijk Opmerkelijke actie in Sint-Theresia in Rollegem. De vrije basisschool houdt in het kader van de Warmste Week op Studio Brussel de tombola ‘dineren voe nen euro’. De opbrengst gaat naar organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg De Korf en School & Ziekzijn. Die vrijwilligersorganisatie regelt kosteloos individueel onderwijs thuis of in het ziekenhuis, voor scholieren die ziek zijn.

Leerkrachten en leerlingen van Sint-Theresia verkopen met als slogan ‘dineren voe nen euro’ lotjes aan 1 euro. Wie een lotje koopt, maakt kans op een restaurantbon. Er nemen heel wat horecazaken deel aan de actie zoals Split, Saint-Christophe, De Vlasblomme, La Cantine, De Kameleon, Vesper, d’Oude Burcht, Petit Paris, Café Rouge, Vier, Frituur Natuur, Elckerlyck Inn, St.-Cornil, Pizzi Cotto, Domino Saelens, Frietroom Pottelberg, De Labberleute, frituur ’t Straatje en De Koekeliere in Groot-Kortrijk, ’t Balladehof in Sint-Denijs bij Zwevegem, Piro Lannoo in Moeskroen, Landhuis Molenhof en Sint Hubertus in Westouter en De Rare Vos in Loker. Je kan trouwens ook in sommige deelnemende restaurants zelf de lotjes kopen, net zoals bij organisaties De Korf en School & Ziekzijn. De winnaars en de opbrengst worden bekendgemaakt tijdens de Warmste Week.

De Warmste Keuken

Er is nog een tweede actie. De school Sint-Theresia wordt op dinsdag 3 en woensdag 4 december omgevormd tot restaurant ‘De Warmste Keuken’. Peuters en kleuters knutselen de tafel- en zaalversiering en de menukaart in elkaar. Het eerste tot en met vierde leerjaar maakt hapjes en een dessert klaar. Het vijfde en zesde leerjaar helpt bestellen, opdienen en afwassen. Fruy Finest Food Catering levert stoofvlees en groentjes aan inkoopprijs. Cateringbedrijf Esthio sponsort de frietjes. De Warmste Keuken is enkel voor ouders en grootouders. Ook de opbrengst van die actie gaat trouwens naar De Korf en School & Ziekzijn.