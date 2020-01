Leerlingen PTI krijgen Oxfam-award voor filmpje in ware westernstijl Alexander Haezebrouck

14u44 0 Kortrijk De leerlingen van het eerste middelbaar van het PTI hebben een Oxfam-award gekregen voor een filmpje dat ze maakten voor Oxfam waarin ze aandacht vragen voor eerlijke handel. De leerlingen kregen les over de handel in de cacaosector. In een filmpje in ware westernstijl overtuigden ze de jury van Oxfam.

Alle leerlingen van de eerste graad in het PTI (Provinciaal Technisch Instituut) krijgen van Oxfam lessen over mensen- en kinderrechten. “Tijdens die lessen kregen de leerlingen info over eerlijke handel en deze keer meer specifiek over de handel in cacao”, vertelt coördinator bij het PTI Katy Thiriaux. Oxfam daagde alle scholen waar ze les gingen geven om hen te overtuigen met een originele actie over het onderwerp. Bij het PTI besloten ze een filmpje te maken. “Dat filmpje was heel leuk om te doen”, vertellen de leerlingen. “We brachten hoeden en sjaals mee naar school om volledig in het thema te zijn.” Het was de graadbegeleider van de eerste graad Willem Dierickx die het filmpje regisseerde en monteerde. In totaal deden maar liefst 171 scholen met 78.789 leerlingen mee aan de actie. Het PTI werd uitgekozen als een van de zes winnaars. “Dat uitgerekend wij in de prijzen vallen uit zoveel inzendingen is heel mooi”, zegt Katy Thiriaux. De leerlingen kregen elk een zak met daarin enkele fairtrade repen chocolade, chips en Ice Tea. “We trekken die lessen over eerlijke handel ook het hele jaar door.