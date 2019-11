Leerlingen halen 900 euro op met verkoop cupcakes: “Om jongeren te steunen die het even niet zien zitten” Peter Lanssens

26 november 2019

12u00 0 Kortrijk Eerstejaarsleerlingen verkochten 890 zelfgebakken cupcakes in hun school Spes Nostra in Heule. De opbrengst van 890 euro werd naar 900 euro afgerond door de directie. Het geld gaat naar Tejo. Therapeuten voor Jongeren (Tejo) helpt jongeren tussen 10 en 20 jaar, die het even niet meer zien zitten. De psychotherapeutische hulp gebeurt anoniem.

De leerlingen trokken naar Tejo in de Wijngaardstraat in Kortrijk. Om er hun cheque te overhandigen in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel. “Er hadden er veel nog geen kookervaring”, zegt directeur eerste graad Frederik Tack. “Maar ze deden het allemaal super. Hun enthousiasme en blije gezichtjes werkten aanstekelijk. De heerlijke cupcakes werden op school in versierde standjes verkocht, met Warmste Week-promomateriaal ook.”