Leerlingen Don Bosco winnen Young Researcher Award Alexander Haezebrouck

27 juni 2019

16u25 0 Kortrijk Drie leerlingen van Don Bosco in Kortrijk hebben woensdagavond de Young Researcher Award uitgereikt gekregen. Ze ontworpen een mechanisme voor het innovatiebedrijf ScioTeq in Kortrijk. De Award werd uitgereikt door Hogeschool Howest.

De Hogeschool Howest reikte voor de derde keer GIP-Awards uit waarbij het eindwerken in het Technisch secundair onderwijs bekroont. Uit heel Vlaanderen waren zo’n 90 leerlingen genomineerd voor een Award in verschillende categorieën. De Young Researcher Award ging naar drie leerlingen van Don Bosco. Manon Delobelle, Stan Claerhout en Astrid Libbrecht werkten een overbrengmechanisme uit voor het innovatiebedrijf ScioTeq in Kortrijk. Het mechanisme kan een knop indrukken aan de hand van een servomotor. Als de knop wordt ingedrukt gaat het scherm oplichten en registreert de lichtsensor die indrukking. Ook in andere categorieën werden awards uitgereikt. Zo wonnen Sander Verfaillie, Gilles Baele en Tieman Lambert van het VTI in Tielt de award in de categorie ICT. In de categorie Engineering kaapten Robbe Gaeremynck en Beau Debruyne van het VTI in Waregem de award weg. Verder waren er ook nog awards in de categorieën Energy en Design voor leerlingen uit Turnhout en Hoboken. Alle winnaars gingen naar huis met een luxe Arduinoset en een toegangsticket tot Technopolis.