Leerlingen die afstuderen aan Hotelschool trekken door de straten voor alternatieve proclamatie: “Al zoveel moeten missen door corona” Joyce Mesdag

29 juni 2020

18u23 13 Kortrijk Er zijn ongetwijfeld toffere schooljaren geweest om af te studeren, nu corona tal van leuke laatstejaarsactiviteiten onmogelijk maakt, en ook traditionele proclamaties niet kunnen doorgaan. Dat besloten ze in Hotelschool Rhizo in Kortrijk goed te maken: de 45 leerlingen die er afstudeerden trokken in een optocht door het centrum van de stad. Het applaus van de mensen op de terrasjes, namen ze dankbaar in ontvangst.



Een 50-dagenviering waar ze het hele middelbaar naar uit hadden gekeken? Geschrapt. Een wijnreis naar Spanje en Portugal om er bij te leren maar vooral ook onvergetelijke herinneringen te maken? Geschrapt. Een proclamatiefeest om afscheid te nemen van elkaar en hun schoolcarrière? Geschrapt. Het zat de laatstejaars van de Hotelschool Rhizo in Kortrijk - net zoals vele andere leeftijdsgenoten - niet mee.

Helemaal goed maken wat deze leerlingen hebben moeten missen, lukt niet meer, maar vandaag werd toch al een goeie poging ondernomen. De 45 leerlingen die er in het zesde of zevende jaar afstuderen dit jaar, trokken in stoet door de straten van het Kortrijkse centrum. Met muziek erbij, en in feestkledij uitgedost. “We hebben de horecazaken langs het traject opgeroepen om hen te feliciteren en mee uit te zwaaien”, zegt persverantwoordelijke Tom Delmotte. “Op die manier hoopten we hen toch een memorabel afscheid te gunnen.”

Een echte proclamatie was leuker geweest, maar dit is ene leuk alternatief. Zo staan ze toch een beetje in de belangstelling Cindy De Groote, mama van Amber

En in die opzet zijn ze geslaagd. Het volk op de terrasjes applaudisseerde enthousiast toen de studentenstoet langs de tafeltjes denderde. “We hebben inderdaad heel wat leuke zaken moeten missen door corona, zeggen Remko De Ketele uit Zwevegem, Gaetana Himpe uit Kuurne en Michelle Verspaille uit Harelbeke. “Onze 50 -dagen viering, onze wijnreis,… De proclamatie is normaal met hapjes en drankjes, maar die kon dus ook niet doorgaan. We zijn blij dat we op die manier toch een leuker afscheid kunnen nemen van dit schooljaar.”

Drankje

Bij Viva Sara kregen de studenten zelfs even een drankje aangeboden. “Ze komen straks in een heel mooie, maar niet makkelijke sector terecht”, zegt Bart Deprez. “De toekomst van de horeca staat onder druk na de recente ontwikkelingen in de coronacrisis, maar we zullen altijd goede en gemotiveerde krachten nodig hebben. Zij vormen de toekomst van de horeca. Dus wilden we graag mee werken aan een ietwat specialer afscheid.”

Langs het traject stonden ook familieleden van de leerlingen. “Mijn dochter Amber Deventer studeert af”, zegt Cindy De Groote uit Oudenaarde fier. “Ik ben met heel veel plezier tot hier afgezakt om dit moment mee te kunnen vieren. Amber gaat nog een jaar bij doen, dus normaal heeft ze volgend jaar nog een proclamatie. Een echte proclamatie was dit jaar leuker geweest, maar dit is een leuk alternatief. Zo staan ze toch een beetje in de belangstelling, he.”

Wijnreis

“Onze Jente was toch ook heel blij dat er toch iets extra’s werd gedaan voor de laatstejaars. Dat hij geen 50 dagen kon vieren, en ook al niet op wijnreis kon, vond hij al heel jammer. Dit maakt toch al een beetje goed”, zegt Peggy Van Stijvendael.