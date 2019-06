Leerlingen De Levensboom zwaaien op zijn Amerikaans af Peter Lanssens

18 juni 2019

We kennen allemaal wel de vliegende vierkante afstudeerhoedjes uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (USA). Het is er een jarenlange traditie als je afgestudeerd bent in universiteiten. Maar het kan ook in eigen land en zelfs in het lager onderwijs. Zoals in school De Levensboom in Marke, waar het zesde leerjaar van juf Lieselot Devroe op zijn Amerikaans afzwaaide. “Een idee van de mama van Zeno Vandaele uit Gullegem”, vertelt Veerle de Zegher, mama van Ann (11) en Sara (8) Vandenberghe. “Omdat ze nu uitvliegen en elk hun eigen weg gaan, de wijde wereld in. De meeste kiezen in het secundair voor ‘tvier, Vlaanderen (Rhizo) en Don Boscocollege”, zegt Veerle de Zegher. De vliegende zwarte hoedjes zijn een blijvende herinnering voor de leerlingen.