Leerlingen de basisschool De Kleine Kunstgalerij kunnen blijven zwemmen in Lagozwembad Joyce Mesdag

20 september 2019

17u41 0 Kortrijk De leerlingen van het derde kleuter en het eerste leerjaar van basisschool de Kleine Kunstgalerij in Kortrijk kunnen tóch gaan zwemmen in zwembad Lago in Kortrijk. Het zag er even naar uit dat dat niet zo zou zijn, en dat zorgde voor heel wat bezorgde reacties van ouders op sociale media, maar Lago heeft voor een oplossing gezorgd.

“We hadden gereserveerd om op vrijdag te gaan schoolzwemmen met de 32 leerlingen van het derde kleuter en het eerste leerjaar”, zegt directeur Adelheid Seynnaeve. “Door een fout van Lago waren er echter te veel scholen ingeboekt op vrijdag. Wij kregen maar één baan ter beschikking voor onze 32 kindjes, terwijl dat er best maar een 15-tal zijn, volgens de veiligheidsvoorschriften. Lago had ons voorgesteld een diepere baan te nemen, maar dat kon niet, gezien de jonge leeftijd van de kinderen. Een ander tijdstip was voor ons ook geen optie, dat zwemmen staat ingepland in de planning van de hele school. Dat zomaar verschuiven, ging niet.”

Dus directeur Seynnaeve ging ervan uit het zwemmen niet zou kunnen doorgaan dit schooljaar, en verstuurde vandaag een mail naar de ouders. “Wij communiceren altijd heel direct, ook in andere gevallen, wanneer een leerkracht ziek is bijvoorbeeld en iets niet kan doorgaan zoals gepland. Ouders hebben daar best wel heftig op gereageerd, en met succes blijkbaar, want er is nu toch een oplossing gevonden.”

“We hebben wat geschoven met onze banen, en hebben een extra baan kunnen vrijmaken voor de leerlingen van De Kleine Kunstgalerij”, zegt Elewin Werbrouck. “Wij waren nog niet klaar met zoeken naar een oplossing, dat had de directrice anders begrepen. Zij dacht dat er geen voorstellen meer zouden komen. We doen ons best om altijd een oplossing te zoeken. De kinderen krijgen een gratis ticketje aangeboden voor in het subtropisch zwembad, als compensatie voor deze overlast.’”