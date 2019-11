Leerling-reporters leren kneepjes van het vak voor Rode Neuzen Dag in Kortrijk Alexander Haezebrouck

01 november 2019

10u00 10 Kortrijk Tien jongeren hebben woensdagnamiddag hun eerste stappen gezet als reporter. In het kader van Rode Neuzen Dag volgden ze een workshop in het Belfius-kantoor in Kortrijk, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Binnenkort brengen zij als echte journalisten verslag uit van de acties voor Rode Neuzen in hun school.

De leerling-reporters kregen uitleg van de provinciechef West-Vlaanderen bij Het Laatste Nieuws Arne Hanseeuw. Hij gaf hen enkele tips voor het schrijven van artikels voor de krant en voor online. Dat een goeie titel en een sprekende foto een must zijn, hadden de leerlingen snel door. De leerlingen leerden ook nadenken over een goeie invalshoek om over een bepaalde actie te berichten. Wat de jongeren motiveert om Rode Neuzenreporter te worden? “De Rode Neuzenactie vind ik nodig”, zegt Joachim Baeyens (18) uit Lede. “Iedereen moet alle kansen kunnen krijgen om zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, zowel fysiek als mentaal.” Maar liefst vier leerlingen van het MSKA in Roeselare waren present. “Vorig jaar hebben we meegedaan aan De Strafste School van radiozender MNM”, klinkt het. “Dat was zo leuk en de hele school groeide echt naar elkaar toe. We zouden dat graag met de Rode Neuzenactie opnieuw beleven, daarom schreef onze juf ons in. Er zijn ook bij ons trouwens heel wat acties gepland op school, zoals een fuif. We gaan ook lopen voor het goede doel.”

Verschillende workshops in Vlaanderen

Dat de workshop voor Rode Neuzen Dag in het Belfius-kantoor in Kortrijk plaatsvond, is geen toeval. Belfius is één van de partners van Rode Neuzen Dag. Thalissa Deboevere, medewerkster bij Belfius Kortrijk, ontving de Rode Neuzen-reporters met veel plezier. Eerder vonden ook workshops plaats in het Belfius-kantoor van Hasselt en in het gebouw van DPG-media in Antwerpen. In de komende weken zullen we van de reporters zowel teksten, video’s als foto’s te zien krijgen. Benieuwd naar hun verslagen? Houd dan zeker onze website HLN.be in de gaten! Rode Neuzen is een actie van VTM, HLN, QMusic en Belfius. Dit jaar zet Rode Neuzen Dag zich in om jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaar te maken.

