Leerkracht speelt laptoptas met 1.500 euro cash kwijt in Kortrijks station: “Leerlingen hadden me net betaald voor hun 100 dagen-viering” VHS/CDR

10 februari 2020

20u02 318 Kortrijk Thomas Vandendriessche (39), leerkracht aan het Atheneum in Ieper, is maandagmorgen in het station van zijn woonplaats het slachtoffer geworden van diefstal. Een onbekende ging er vandoor met zijn laptoptas. “Werkelijk al mijn schoolwerk stak er in én een geldsom van de leerlingen”, zucht de Kortrijkzaan.

Z’n trein had een half uurtje vertraging en dus besloot Thomas Vandendriessche om maandagmorgen weer binnen te gaan in het stationsgebouw om tijdens het wachten wat papieren door te nemen. “Ik vond een plekje op een bank, haalde mijn gerief uit en schoof mijn gloednieuwe laptoptas onder de bank”, vertelt de leerkracht. “Toen ik twintig minuten later weer naar het perron wou gaan, was de tas verdwenen.”

100-dagen trui

De grond zakte even weg onder de voeten van de Kortrijkzaan. “In die tas stak uiteraard mijn laptop maar ook een externe harde schijf waarop echt al mijn schoolwerk bewaard stond”, vertelt hij. “M’n agenda, adapters, schoolgerief, ook dat is allemaal verdwenen. Tot overmaat van ramp stak er ook ruim 1.500 euro in, geld dat de leerlingen hadden betaald om een trui te laten maken voor de 100-dagen viering. Na schooltijd zou ik bij de leverancier van de truien langslopen om de truien te betalen.”

Harken om weer mee te zijn

Thomas Vandendriessche hoopt dat beelden van bewakingscamera’s in het station iets hebben geregistreerd van de diefstal. “Ik zou al tevreden zijn, mocht ik mijn externe harde schijf terug hebben”, zegt hij. “Het is nu harken om zo snel mogelijk mijn schoolwerk bijeen te krijgen, onder meer via een oude laptop waarop nog één en ander staat.” Wie maandagmorgen rond 8.20 uur in het station iets verdachts heeft opgemerkt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.