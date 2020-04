Leer in coronatijden je buren kennen: “Hang een foto aan het raam en toon wat je beroep is” Zaakvoerder brasserie De Laiterie lanceert sociaal initiatief en start ook takeaway Peter Lanssens

02 april 2020

08u05 33 Kortrijk De eigenaar van brasserie De Laiterie aan het Astridpark in Kortrijk lanceert een boeiend sociaal project. Nu er in coronatijden veel mensen in eigen buurt wandelen, kan het ook een ideaal moment zijn om je buren beter te leren kennen. “Hang een foto aan het raam van je huis en toon wat je beroep is”, zegt Guy Maas (53). “Als iedereen mee doet, gaan we na deze crisis samen sterker staan dan ooit.” De kok vult zelf zijn tijd door met brasserie De Laiterie een takeaway op te starten.

De mensen kennen elkaar vaak niet meer, in hun eigen straat. Het is een algemeen fenomeen, ook in Kortrijk. Wie aan feestzalen ’t Waaihof en brasserie De Laiterie in de Graaf de Smet de Naeyerlaan passeert, ziet daarom voortaan opvallende foto’s hangen aan het raam. Guy Maas en zijn vrouw Christel Van den Bosch stellen zich aan de hand van die foto’s voor, met ook een woordje uitleg bij over wat ze precies doen. Bewust, zo blijkt.

Mensen kijken graag binnen bij de buren. Hang daarom een foto aan je raam. En leg kort uit wat je beroep is. Het werkt. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er stoppen, om te kijken. Het maakt de maatschappij minder kil. Zo ontdek je misschien wel dat er zorgverleners, onze helden, in jouw straat wonen. Guy Maas

Binnen kijken

“Veel mensen hebben geen interesse in hun buren, maar deze moeilijke tijden kunnen daar verandering in brengen”, vindt Guy Maas. “Mensen wandelen of fietsen nu, volgens de regels van social distancing, vooral in hun eigen buurt. En kijken graag overal binnen. Hang daarom een foto aan het raam. En leg kort uit wat je beroep is. Het werkt. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er stoppen aan onze horecazaak, om te kijken. Het maakt de maatschappij minder kil. Want zo ontdek je misschien wel dat er zorgverleners, onze helden, in jouw straat wonen. Het kan je ook een economisch voordeel bezorgen, vooral na de coronacrisis. Zo kan je bijvoorbeeld een loodgieter nodig hebben voor een klusje thuis en ontdekken dat er gewoon eentje in jouw straat woont.”

Thuis restaurantwaardig eten

Guy Maas start ondertussen een takeaway, met brasserie De Laiterie. Hij maakt elke week enkele lekkere gerechtjes klaar. Deze week kan je kiezen uit een stevige portie varkenswangetjes of een kabeljauw van een goeie 300 gram met karnemelkstampers, een botersausje en garnaaltjes. “Honderd procent veilig”, benadrukt Guy. “Ik kook met handschoenen en een mondmasker. En de gerechtjes zijn vacuüm verpakt. Het enige wat je moet doen thuis, is een pot met water op het vuur zetten, wachten tot het water kookt, het vuurtje daarna meteen weer wat lager zetten en het vacuümverpakte gerechtje vijf tot tien minuutjes in het waterbad opwarmen. Daarna snij je de verpakking open en giet je de verse maaltijd op een bord uit. Je kan de gerechtjes hier telkens op vrijdag ophalen. Ideaal voor het weekend. We kunnen niet op restaurant nu, maar zo kan je thuis toch van een restaurantwaardige maaltijd genieten. En het zijn echt grote porties, je zal niet met honger blijven zitten thuis. Ik steek er veel tijd in omdat ik niet hele dagen wil sakkeren en me vervelen. Ik amuseer mij in de keuken.”

130 kilogram varkenswangetjes

Nog deze week bestellen is mogelijk. “Want ik kook heel veel”, zegt Guy Maas. “Zo heb ik al 130 kilogram varkenswangetjes gemaakt, met ook 10 kilogram zilveruitjes, 14 kilogram champignons, 8 kilogram gerookte spekblokjes, 40 laurierblaadjes, rozemarijn en 18 van de betere flessen wijn, voor in de saus. Om maar te zeggen dat ik er werk van maak. En om er nog wat humor aan toe te voegen: de eerste honderd personen die bestellen, krijgen er telkens een gratis rol wc-papier bij”, aldus Guy Maas. De prijs voor een gerechtje schommelt tussen de 15 en 20 euro. Bestellen doe je via de Facebookpagina’s van De Laiterie of ’t Waaihof. Afhalen aan de deur van De Laiterie in de Graaf de Smet de Naeyerlaan kan dus elke vrijdag, altijd vanaf 12 uur tot omstreeks 17 uur. De gerechtjes van de week nadien worden telkens op vrijdag of zaterdag op Facebook bekendgemaakt.