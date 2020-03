Lecot schenkt reststock mondmaskers en wegwerpoveralls aan ziekenhuizen LSI

19 maart 2020

15u15

Kortrijk Groothandel voor bouw en industrie Lecot uit Heule (Kortrijk) heeft aan de ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem haar reststock van zo'n 2.000 FFP2- en FFP3-mondmaskers geschonken. Ook zo'n 600 wegwerpoveralls gingen de deur uit.

“Het minste gebaar dat we in deze tijden kunnen stellen”, vindt bestuurder Rik Lecot. “Alles is via verzending verstuurd, om fysiek contact zo veel als mogelijk te vermijden. We kregen al vriendelijke bedankingen van de ziekenhuizen. De mondmaskers hadden we in de laatste dagen van de opening van de winkels sowieso al gereserveerd voor diegenen die ze écht nodig hadden. Na de sluiting hebben we ze centraal verzameld en verstuurd.”