Laurence (28) scoort met unieke vederlichte juwelen: “Tijdens lockdown creativiteit de vrije loop gelaten” Peter Lanssens

28 september 2020

08u46 20 Kortrijk Laurence Belaen (28) gooit hoge ogen met Studio Vär. Ze verkoopt op haar webshop unieke handgemaakte oorringen, maar ook armbandjes en haarspeldjes. Laurence gebruikt polymeerklei, waardoor haar creaties zo licht zijn als een veertje. “Toen de wereld in maart in lockdown ging, liet ik mijn creativiteit de vrije loop”, zegt ze. Of hoe moeilijke tijden ook tot mooie zaken leiden.

De creaties van de Kortrijkzane vallen in de smaak. ‘Prachtig, kleurrijk en zeer licht in de oren’: het is maar een greep uit de vele reacties op haar webshop Studio Vär. “Mijn creaties zijn uniek, want ik maak van elk ontwerp maximum vijf stuks”, vertelt ze. “Zo loop je geen groot risico dat je beste vriendin of nichtje hetzelfde paar aan heeft op een feestje. Het overkwam me zelf al dat ik mensen ontmoette, die ook mijn favoriete oorringen aan hadden. Dat vond ik echt niet fijn, dus droeg ik ze niet meer. Van sommige van mijn ontwerpen zijn er daarom nog minder exemplaren. Die exclusieve collecties vragen wel wat meer tijd om te maken.”

“Creativiteit en ondernemerschap zijn me thuis met de paplepel meegegeven. Mijn zus en ik waren op jonge leeftijd tijdens de vakantie al een prachtig salesteam in onze zaak ‘geschilderde stenen verkopen’ op de camping in Zuid-Frankrijk. Toen we in maart in lockdown gingen, liet ik mijn creativiteit de vrije loop. Ik kocht in april mijn eerste materialen, om mijn allereerste paar oorringen te maken. Ik kreeg de smaak heel snel te pakken.”

“Elk ontwerp die ik losliet op vrienden en familie, had succes. Ik besloot om een webshop te starten, om mijn publiek uit te breiden. Wat begon als een hobby om mijn dagen te vullen tijdens de lockdown, groeide in korte tijd uit tot een nieuwe zaak in bijberoep. Ik werk voltijds als een in de bouwsector gespecialiseerde consultant. Die job met mijn passie voor Studio Vär combineren is niet eenvoudig. Maar ik doe ze allebei met heel veel zin.”

Ik hoop om met andere Kortrijkse ondernemers te kunnen samenwerken. Er zit heel veel potentieel in de stad. Want er zijn veel jonge mensen op verschillende manieren creatief aan de slag in Kortrijk. Daar kunnen nog veel mooie initiatieven uit voortvloeien. Laurence Belaen

Wie handgemaakte juwelen van Studio Vär koopt, betaalt tussen 7,5 en 20 euro: “Kleine studs kosten niet zo veel als een groot paar statement oorringen. Of een ontwerp waar ik veel tijd in stak. Ik bied voornamelijk oorringen aan. Maar je ziet ook mooie haarspelden of armbandjes op mijn webshop. Zo bestaat mijn laatste ‘Eden’ collectie enkel uit armbandjes. Het is nu al een serieuze hit. Ik krijg verder leuke opdrachten om bijvoorbeeld geboortegeschenkjes of juwelen voor aanstaande bruiden te maken. Ik hou van zo’n uitdagingen. Er is heel veel mogelijk met Studio Vär. De orders stromen op regelmatige basis binnen, wat een boost geeft.”

“Het lijkt me haalbaar om op korte termijn een pop-up openen of deel te nemen aan marktjes of braderieën. Ook al is dat niet evident in deze periode. Mijn ontwerpen zijn ook te koop in het salon van een vriendin, DiEva Hairstylist in de Tamboerijnstraat in Harelbeke. Ook daar hebben ze succes. Ik ga er vaak met nieuwe collecties langs omdat ze telkens snel uitverkocht zijn. Ik hoop tot slot om met andere Kortrijkse ondernemers te kunnen samenwerken. Er zit heel veel potentieel in de stad. Want er zijn veel jonge mensen op verschillende manieren creatief aan de slag in Kortrijk. Daar kunnen nog veel mooie initiatieven uit voortvloeien”, besluit Laurence.

Info: www.studiovar.be.

Je kan ook op de Instagrampagina @studiovar.be en de Facebookpagina Studio Vär terecht. Waar Laurence mensen meeneemt achter de schermen, ontwerpen in de kijker zet en nieuwtjes en leuke evenementen deelt.