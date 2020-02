Laura Tesoro komt naar Kortrijk voor intiem concert in zaal Depart Peter Lanssens

13 februari 2020

08u09 0 Kortrijk Laura Tesoro concerteert op vrijdag 29 mei om 20 uur in zaal Depart op het Mandelaplein in Kortrijk. Ze brengt er de hits uit haar debuutalbum Limits.

VTM-gezicht Laura Tesoro (23) is niet meer weg te denken uit het Vlaamse muziek- en medialandschap. Ze brengt in mei van dit jaar zes exclusieve clubconcerten. Ze staat momenteel in de hitlijsten met ‘Press pause’ en ze is te zien als jurylid in The Voice Kids op VTM. “Ik breng met deze clubtour mijn muziek letterlijk tot heel dicht bij de fans”, zegt Laura Tesoro. “Door de beleving van een intieme clubshow krijgen de optredens een hele nieuwe dimensie. Ik kijk enorm uit naar deze tour.” De clubshows zijn op 9 mei in Kavka Zappa in Antwerpen, op 14 mei in De Casino in Sint-Niklaas, op 23 mei in Muziekodroom in Hasselt, op 28 mei in de Magdalenazaal in Brugge, op 29 mei in Depart in Kortrijk en op 30 mei in De Steenoven in Herzele. Tickets voor de unieke shows zijn vanaf nu te verkrijgen via de site www.show-time.be.