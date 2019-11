Lasershooten tussen oude baden en douches op voormalige Van Marcke-site Joyce Mesdag

26 november 2019

18u05

Het personeel van het Kortrijkse sanitairbedrijf Van Marcke organiseert in het kader van de Warmste Week een grootschalig lasershoot-evenement op de oude Van Marcke-site op de Pottelberg. Op 19 december kunnen 32 ploegen het tegen elkaar opnemen, terwijl ze zich achter hindernissen als baden en douches verschansen in het magazijn.

Nu Studio Brussel voor de Warmste Week neerstrijkt in Kortrijk, wilden de personeelsleden van sanitairbedrijf Van Marcke uitpakken met een extra originele actie voor het goeie doel. Ze pakken uit met de ‘Shoot & Shake @ the winter warehouse’.

“We hebben een tijdje geleden als teambuilding een lasershoot georganiseerd in onze oude gebouwen, en dat is ons zo goed bevallen, dat het ons een leuk idee leek om het nog een keer over te doen, en dit keer het ruime publiek uit te nodigen”, vertellen Sophie Verrue en Febe Lemaitre van de organiserende werkgroep. “Het oude magazijn in de Pottelberg bouwen we om tot een battlefield, met oude baden en douches om je achter te verschansen. Het bedrijf waar we mee samenwerken, Movemint, heeft besloten om zijn diensten gratis aan te bieden, waardoor we het inschrijvingsgeld integraal kunnen doorstorten aan onze goeie doelen.”

Er is plaats voor 32 ploegen van 8 tot 10 personen. Per persoon betaal je 15 euro om deel te nemen. “Daarnaast hebben we ook een sfeervolle winterbar ingericht. Wie dus gewoon eentje wil komen drinken, is meer dan welkom. We zorgen met Dj Koezzie en Cotton Sound voor twee dj’s, dus het is de bedoeling dat er daar nog flink gedanst wordt ook. We verkopen ook ‘warme mokken’ voor het goede doel, dus hopelijk komt er ook op deze weg nog wat geld binnen.”

De opbrengst gaat naar twee goeie doelen, GoodPlanet Belgium, dat jong en oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren, en CAW Zuid-West-Vlaanderen, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk.

De site waar het evenement doorgaat, wordt de komende jaren omgevormd tot een nieuw stadsdeel met plaats voor woningen, flats, kmo’s, kantoren, scholen, handel, ambacht, groen en ontspanning. Een precieze timing staat nog niet vast. “Maar sowieso is het leuk dat we nog eens naar onze oude werkplek kunnen terugkeren”, zeggen Febe en Sophie. “Daar zijn heel wat leuke bedrijfsevenementen georganiseerd, waar we leuke tijden hebben beleefd.”

Meer info en inschrijven via de facebookpagina Laserbattle & Winterbar | Van Marcke.