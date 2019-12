Langste sjaal voor Warmste Week meet maar liefst 4.655,30 meter! AHK

19 december 2019

18u28 62 Kortrijk De sjaal die de leerlingen, leerkrachten de hele entourage van de vrije basisschool Rodenburg hebben gebreid meet maar liefst zo’n 4,655 kilometer. Dat heeft een deurwaarder vastgesteld in de hallen van de Xpo in Kortrijk. De school heeft hiermee het Belgisch record van het breien van de langste sjaal.

“Ongelooflijk dat we zo’n lengte aan elkaar hebben kunnen breien”, vertelt directrice Stephanie Bastoen van de vrije basisschool Rodenburg in Marke. “Dit is echt een ongelooflijke belevenis geweest voor onze school waarbij alle leerlingen, ouders, leerkrachten en bijna heel Marke bij betrokken was.” Woensdag kwamen de Ketnetacteurs van #LikeMe nog naar de school om de sjaal van dichtbij te bekijken. Donderdag werd hun record gemeten en ging de school naar de Warmste Week om hun ingezamelde centjes, zo’n 2.200 euro, af te geven. “Het breien van die sjaal heeft echt een hype gecreëerd in Marke”, vertelt Stephanie. Kort nadat we eraan begonnen met de leerlingen vanaf het derde leerjaar, waren er al snel ouders van kinderen die nog te jong waren om mee te doen die vroegen of ze ook mochten mee breien. Natuurlijk vonden we dat goed. We werden op de duur zelfs gecontacteerd door breiclubs en tal van mensen uit Marke die wilden meehelpen. We hebben dan één keer op een avond een brei-avond met iedereen georganiseerd. Dat was echt een fantastische avond waarbij iedereen zich enorm verbonden voelde met het hele gebeuren. Ook de kinderen gingen er volledig in mee en het optreden van #LikeMe was voor hen een hoogtepunt.”

Belgisch record

De school wilde graag het Belgisch record op hun naam schrijven, maar om een deurwaarder aan te stellen om dat te laten verifiëren kost, dat 1.200 euro. Deurwaarder Pol Cheneau is een kennis van één van de ouders van de school en wou de taak graag gratis op zich nemen. “Mijn dochter werkt in de Xpo, via haar konden we het meten van de sjaal hier doen, dat is veel overzichtelijker”, vertelt deurwaarder Pol Cheneau. De sjaal meet in totaal maar liefst 4.655,30 meter. Dat is een Belgisch record. In 2007 maakte een school in Torhout een sjaal van 1,6 kilometer, het wereldrecord zou staan op maar liefst 42 kilometer. De school gaat nu de sjaal weer volledig uit elkaar halen. “We gaan dat schenken aan goede doelen voor mensen met minder”, vertelt directrice Stephanie Bastoen.