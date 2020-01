Langemeersstraat, Romeinselaan, IJzerkaai en rotonde Maandagweg krijgen rijbaankussens: “Aanleg gebeurt binnen enkele weken” Peter Lanssens

07 januari 2020

16u19 0 Kortrijk Er komen snelheidsremmende rijbaankussens in de Langemeersstraat, IJzerkaai, Romeinselaan en aan de rotonde van de Maandagweg met de Tarwe-, Rogge- en Bad Godesberglaan. “We leggen ze binnen enkele weken al aan”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Het gaat snel omdat we die rijbaankussens op voorraad hebben.”

Het rijbaankussen in de Langemeersstraat komt vlak voor het zebrapad. Omdat het er nu gevaarlijk oversteken is, onder meer voor senioren van de serviceflats Guido Gezelle. Er rijden per dag zo’n 2.500 voertuigen door de Langemeersstraat. Eén op vijf rijdt er te snel. In de Romeinselaan komen twee rijbaankussens, voor het zebrapad ter hoogte van de Veemarkt. Het zebrapad wordt er zeer druk gebruikt door voetgangers en fietsers. Vooral aan de kant van de Veemarkt is het zicht niet ideaal. Bestuurders worden vaak verrast in de Romeinselaan.

Meer dan 30 per uur

In de IJzerkaai rijden drie op vier bestuurders sneller dan 30 kilometer per uur, ondanks de smalle weg en twee plateaus. Een rijbaankussen moet chauffeurs er dwingen trager te rijden. Indien er na het plaatsen van het rijbaankussen geen klachten zijn over trillingen en lawaai, komt er op later misschien zelfs een extra plateau of drempel in de IJzerkaai.

Ongeval met fietsers

Op het kruispunt van de Maandagweg en de Tarwe- en Roggelaan is er minstens één ongeval per jaar waar fietsers bij betrokken zijn. Er passeert daar veel (sluip)verkeer met op het traject Tarwelaan-Roggelaan gemiddeld 5.200 voertuigen per dag en op het traject Maandagweg-Bad Godesberglaan gemiddeld 3.000 voertuigen per dag. Er komen op de vier armen nabij de rotonde rijbaankussens. Zodat elke bestuurder de rotonde wel aan een lagere snelheid moet oprijden en het er dus veel veiliger wordt. De stad nam eerder een soortgelijke maatregel op de twee armen van het kruispunt van de Burgemeester Gillonlaan met de André Devaerelaan, met positieve ervaringen daar.