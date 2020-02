Lago Weide plant extra relaxnamiddagen voor bezoekers in: “Om in alle rust van het subtropisch zwemparadijs te genieten” Peter Lanssens

19 februari 2020

11u51 0 Kortrijk Het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein in Kortrijk is zeven dagen op zeven open. Toch hebben zwemmers nog meer nood aan rustige momenten. Om van het subtropisch zwemparadijs te genieten. Daarom zijn er vanaf maart nu twee relaxmomenten per schoolweek. Die zijn telkens op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 uur. Aan een voordelig tarief van 5,50 euro per persoon.

“Bezoekers van het subtropisch zwembad genieten tijdens die relaxmomenten in alle rust van de warme baden”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “Jonge mama’s knuffelen hun baby’s in de warme lagune, grootouders verwennen hun kleinkinderen met een plons in de kinderwereld, levensgenieters ontspannen in de bio- en zoutsauna en hamam, enzovoort. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn eveneens de wildwaterbaan, het golfslagbad en de vijf glijbanen al vanaf 13.30 uur open. En om studenten en de werkende bevolking tegemoet te komen, is er vanaf maart tijdens schoolweken altijd een afterschool en afterwork. Waarbij je vanaf 16 uur voordelig van het volledige subtropische aanbod geniet”, aldus Elewin Werbrouck. Nog dit: tijdens de krokusvakantie zijn er langere openingstijden. Alle info is te vinden op www.lagokortrijk.be, ook over voordelige dagtickets met parking en tickets voor de relaxnamiddagen.