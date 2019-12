Exclusief voor abonnees Lage emissiezone in Kortrijk verder af dan ooit: “Ik ben een koele minnaar” Bevoegd schepen Axel Weydts vindt er Kortrijk te klein voor Peter Lanssens

04 december 2019

07u15 0 Kortrijk Het ziet er steeds meer naar uit dat er geen lage emissiezone in de binnenstad van Kortrijk komt. Waar vervuilend verkeer niet meer welkom is. “Ik ben een koele minnaar. Mijn buikgevoel zegt dat Kortrijk er te klein voor is. En we mogen mensen met minder financiële middelen niet zomaar treffen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Er namen begin dit jaar 7.220 unieke deelnemers deel aan een online Grote Bevraging in Kortrijk. Hieruit bleek onder meer dat 69,4 procent vervuilend verkeer weg wil uit het stadscentrum van Kortrijk. Maar dat zal dan de komende jaren wellicht niet via de invoering van een lage emissiezone zijn. Dat bleek maandagavond op de gemeenteraad, Waar schepen Axel Weydts zijn persoonlijk standpunt liet doorschemeren. “Ik loop er niet warm van”, vertelt hij nadien. “Mijn persoonlijk buikgevoel zegt dat het effect op de luchtkwaliteit in de binnenstad minimaal zal zijn. Stel nu dat we een lage emissiezone invoeren in het gebied binnen de kleine ring rond Kortrijk (R36) of de ring rond Kortrijk (R8). Ik denk dat de uitstoot van uitlaatgassen op de R36 of zelfs de R8 toch tot in de binnenstad zou raken. Ik wil verder mensen die het financieel minder breed hebben, niet zomaar treffen. Het zijn net vaak die mensen die een oudere en vervuilende auto hebben. We kunnen het niet maken om hen zomaar te verplichten om een andere wagen te kopen. Dat is niet fair.”

