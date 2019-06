Lading klinkers belanden op weg op verkeerswisselaar in Aalbeke LSI/LPS

18 juni 2019

13u59

Bron: LSI/LPS 0

Op de verkeerswisselaar van de E403 naar de E17 richting Frankrijk in Aalbeke (Kortrijk) heeft een Franse trucker dinsdagvoormiddag een lading klinkers verloren. De brandweer moest er aan te pas komen om de gevallen terrastegels in een container over te laden.

De Fransman reed met trekker en open oplegger vanuit Brugge richting Rijsel. In de bocht van de verkeerswisselaar in Aalbeke ging zijn lading aan het schuiven. Honderden klinkers kwamen op de snelweg terecht. Op de parallelweg van de E17 kon de trucker halt houden. De brandweer van de zone Fluvia zorgde er voor dat de klinkers van de rijweg gehaald konden worden. De klinkers die niet meer stabiel op de oplegger lagen, verdwenen ook in een container. Met een beschermzeil en stevige spanbanden kon de Fransman met de rest van zijn lading zijn tocht richting Rijsel verderzetten. De parallelweg bleef een tijdje afgesloten voor het verkeer. Grote verkeershinder was er niet. Rond half één was alle hinder voorbij.