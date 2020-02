Labrador Barry aan de beterhand: “Toch geen vergiftiging, maar virale infectie” Peter Lanssens

04 februari 2020

15u25 8 Kortrijk Labrador Barry is aan de beterhand. Zijn baasje Patrick Vanneste uit Rollegem vreesde dat hij vergiftigd was, maar dat blijkt na verder onderzoek gelukkig niet zo te zijn. “We sluiten een vergiftiging uit, het gaat zo goed als zeker om een virale darminfectie”, zegt dierenarts Liesbeth Declercq uit Marke.

De wijkinspecteur bracht maandagochtend een bezoek aan Patrick Vanneste en zijn vrouw Martine Pauwels. Omdat de week daarvoor, op 27 januari, mogelijk een gehaktbal met gif in hun tuin in het Tulpenpark in Rollegem gegooid was. Maar dat kan niet. “Er is geen sprake van vergiftiging, zo blijkt nu uit een bloedanalyse”, vertelt Liesbeth Declercq. “Barry heeft quasi zeker een virale darminfectie. Wellicht heeft hij iets gegeten dat hem slecht bevallen is. We houden de labrador nog enkele dagen in onze dierenartsenpraktijk, zodat Barry verder kan bekomen. Hij krijgt vocht toegediend, een middel tegen braken en antibiotica. Hij zal er wel door komen, na de nodige rust. Geef het wat tijd”, aldus Liesbeth Declercq. Ook in de nabijgelegen Tombroekstraat in Rollegem is er een hond ziek geworden, maar ook daar gaat het om een virale infectie.