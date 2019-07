Lab9 herstelt scherm iPhone nog dezelfde dag Peter Lanssens

17 juli 2019

12u27 3 Kortrijk Wie het scherm van zijn iPhone of iPad stukmaakt, kan het nu de dag zelf nog laten herstellen. Apple Premium Reseller Lab9 bouwt een hersteldienst uit in de Lange Steenstraat met een supersnelle service.

Een afspraak voor een ‘same day repair’ kan je via de Apple Support-app maken. Lab9 is de enige ‘Premium Service Provider’ voor Apple in ons land. “Dat wil zeggen dat al onze mensen de juiste opleiding en vaardigheden hebben om Apple-toestellen te herstellen”, zegt de Kortrijkse store manager Lien Coolman. “We gebruiken ook uitsluitend originele Apple-onderdelen. En klanten behouden een volledige garantie wanneer ze voor een herstelling bij ons komen. Een display vervangen duurt zo’n 30 minuten. Vroeger moesten de toestellen echter naar het buitenland. Omdat de apparatuur voor de kalibratie van het beeldscherm zich daar bevond, waardoor je al snel een week moest wachten op een reparatie. Erg vervelend, je telefoon een week missen. Nu kunnen we die kalibratie in onze winkel uitvoeren. Zo is het toestel na de herstelling perfect afgesteld. Iedereen kan ook gewoon met een kapot Apple-toestel langskomen, maar dan hangt alles wel van het werkvolume van die dag af.”