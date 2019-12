Laat je portretteren door academie en steun zo artiesten met beperking Peter Lanssens

11 december 2019

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten brengt een opmerkelijk Warmste Week-evenement op het Overbekeplein, op vrijdag 13 december van 18 tot 21 uur en op zaterdag 14 december van 10 tot 17 uur. Je laat er je portretteren of koopt er de ‘coolste’ koelkastmagneten. Of laat een persoonlijke kerstkaart maken in een uniek kader: een ‘glow in the dark fotobooth’. De opbrengst gaat naar Wit.h. Die erkende sociaalartistieke werking geeft personen met een verstandelijke beperking de kans om zich artistiek uit te drukken en te ontwikkelen.