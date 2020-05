Kwart minder interventies voor Fluvia door corona Alexander Haezebrouck

14 mei 2020

18u51 2 Kortrijk In de maanden maart en april is het aantal interventies voor de hulpverleningszone Fluvia enorm gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de sterke dalingen van gebouwbranden en ongevallen waarbij een persoon gekneld zit, vallen op. Ook het aantal ambulanceritten ligt gevoelig lager.

Eerst de opvallendste cijfers. De interventies voor ongevallen waarbij een persoon gekneld zit in zijn voertuig, zijn in de maanden maart en april met meer dan 60 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het aantal gebouwbranden is gedaald met 45 procent. “Dat is duidelijk het gevolg van de coronamaatregelen waarbij we veel minder op de baan waren”, zegt voorzitter Francis Benoit van de hulpverleningszone Fluvia. “Uit cijfers van de politie blijkt dat we na 19 uur amper nog buiten kwamen.” De hulpverleningszone deed ook 189 coronaritten. “Dat zijn ritten waarbij besmette patiënten of patiënten met een vermoeden van een besmetting van het coronavirus vervoerd werden. Dat is veel, toch ligt het totaal aantal ambulanceritten tien procent lager dan vorig jaar. Dit toont nogmaals aan dat mensen schrik hebben om zich naar het ziekenhuis te laten vervoeren. Ze wachten om te bellen, dat is verontrustend nieuws.” Daarentegen was de beschikbaarheid van vrijwillige brandweermannen nooit zo hoog. “Mocht er plots een enorm grote brand zijn uitgebroken, dan waren we bijna altijd op volle kracht om in te grijpen. Ook dat is het gevolg van de coronamaatregelen. Veel vrijwillige brandweermannen zaten door de maatregelen noodgedwongen thuis en waren dus beschikbaar.” De zone Fluvia telt veertien gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.