Kwart minder bezoekers afgelopen zomer in stadscentrum van Kortrijk, door coronacrisis Peter Lanssens

07 oktober 2020

14u30 4 Kortrijk Er zijn van juni tot en met augustus 438.234 bezoekers minder langsgeweest in het stadscentrum van Kortrijk, in vergelijking met dezelfde tijdspanne vorig jaar. Dat is een daling met een kwart. De verklaring is logisch: de coronacrisis. Toch valt het gezien de omstandigheden al bij al nog mee. Zo was het eerste driedaagse koopjesweekend #KortrijkKorting eind juni goed voor 54.522 bezoekers.

Het stadscentrum van Kortrijk ontving tijdens de zomer van 2019, toen er van corona nog lang geen sprake was, 1.799.336 bezoekers. Afgelopen zomer waren er dat nog ‘maar’ 1.361.102. Dat blijkt uit anoniem verleende gegevens van gsm-provider Proximus. Het gaat telkens over mensen die minder dan twaalf keer per maand langer dan dertig minuten in het stadscentrum waren.

Alcatraz, Kortrijk Koerse, braderieën, zomermarktjes, Sinksen, Kamping Kitsch en ga zo maar door… Ze werden geannuleerd of vonden op een andere manier plaats dan we gewoon zijn. De cijfers zijn dus niet super, maar wel al veel beter dan in de lente, toen we historisch lage cijfers noteerden. schepen Arne Vandendriessche

Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) verduidelijkt: “We ontvingen deze zomer ruim 400.000 bezoekers minder dan tijdens de zomer van 2019. Wat niet hoeft te verbazen. We weten allemaal hoe het komt. Denk aan alle evenementen die tijdens een normale zomer volk naar onze stad lokken.”

“Alcatraz, Kortrijk Koerse, braderieën, zomermarktjes, Sinksen, Kamping Kitsch en ga zo maar door… Ze werden geannuleerd of vonden op een andere manier plaats dan we gewoon zijn. De cijfers zijn dus niet super, maar wel al veel beter dan in de lente, toen we historisch lage cijfers noteerden. Vergelijken we met de lente, dan zien we een opwaartse trend in onze cijfers. De opening van de horeca is hier niet vreemd aan. Ook de (digitale) campagnes die werden opgezet, wierpen hun vruchten af. We gaan van 37 procent minder volk in juni ten opzichte van 2019, naar 16 procent minder in juli en 18 procent minder in augustus. Het eerste koopjesweekend #KortrijkKorting was het drukste weekend van de zomer. De handelaars gaven toen aan dat het een succes was. De cijfers van de herfst zullen aantonen dat ook de tweede #KortrijkKorting een schot in de roos was.”