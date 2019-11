KVK start knotsgekke veiling: “Laat je gras afrijden of ontbijt brengen door spelers en steun zo goed doel” Peter Lanssens

27 november 2019

18u00 5 Kortrijk KV Kortrijk wordt De Warmste Club van het land, nu De Warmste Week eraan komt. KVK start in dat kader nu een veiling met 25 vaak knotsgekke acties. Of wat dacht je van je gras laten afrijden door Batsula, lunchen met Van Der Bruggen en Tuta, een ontbijt aan huis door Deman en Ocansey, padel spelen tegen Vanderhaeghe en Lemiengre, zelf de mascotte spelen op een thuismatch of Batsula, Rolland en Deman uitnodigen op het verjaardagsfeest van je kind? Je kan zo’n activiteit winnen door een bod uit te brengen. De opbrengst gaat telkens integraal naar een goed doel.

Er is op het vlak van goede doelen keuze tussen Refuse 2 Sink (een vzw die zich inzet voor mensen met de ziekte van Duchenne), Time For Lyme (een vzw die zich inzet voor mensen met de ziekte van Lyme), G-voetbal KV Kortrijk of KV Kortrijk Younited (nieuwe naam voor Belgian Homeless Cup). De leuke veiling - je kan bijvoorbeeld ook mee opwarmen met de A-kern, strafschoppen trappen tegen de A-kern doelmannen of ‘latje trap’ spelen tegen Azouni of Kagé – is een idee van spelers, technische staf en fanbasemanager Simon Clinckemaillie. Het hoogste bod is automatisch het winnende bod. Bieden kan tot zondagavond 15 december om 23.59 uur. Alle info over de veiling vind je op https://shop.kvk.be/acties/kv-kortrijk-4-life.