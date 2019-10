KVK-stadionomroeper schrikt van reacties Essevee-fans na grapje: “‘Zes-op-een-rij’ was ludiek bedoeld, maar ik wil me gerust excuseren” Peter Lanssens

22 oktober 2019

15u11 6 Kortrijk “Alvast een sinterklaastip: het nieuwe gezelschapsspel zes-op-een-rij”, grapte KVK-stadionomroeper Gerrit Grobben zaterdagavond op het einde van de Vlasico. Toen SV Zulte Waregem voor de zesde keer op een rij – jawel – de derby verloor. Het resultaat: woedende Essevee-fans en een pisnijdige trainer Francky Dury. “Ik wilde niemand aanvallen”, reageert Gerrit Grobben nu. “Maar ik wil gerust mijn excuses aanbieden hoor, geen enkel probleem.”

Zes keer op een rij de beladen derby verliezen doet de fans van SV Zulte Waregem pijn, véél pijn. We zetten de zes overwinningen van ‘de veekaa’ nog eens netjes op een rij: 0-2 winst in Waregem op 21 september 2018, 1-0 en twee keer 4-2 winst thuis op 4 en 26 december 2018 en 5 april 2019, 0-5 winst in Waregem op 11 mei 2019 en 2-0 winst thuis, afgelopen zaterdag. Ook de vlotte, sympathieke en altijd zachtaardige Gerrit Grobben kan goed tellen. “Alvast een sinterklaastip: het nieuwe gezelschapsspel zes-op-een-rij”, grapte hij bij het ingaan van de toegevoegde tijd. “Een lumineus idee, op dat moment”, vindt Gerrit Grobben, die de voorbije vijftien jaar als stadionomroeper van KV Kortrijk nog nooit met iemand een probleem had. “Ik vond het mooi verpakt. Ik wilde de KVK-fans zo nog een allerlaatste ‘boost’ geven, helemaal op het einde van de wedstrijd. Het is nooit mijn bedoeling geweest om Francky Dury of de fans van Zulte Waregem rechtstreeks aan te spreken.”

Ik vond het mooi verpakt. Ik wilde de KVK-fans zo nog een allerlaatste ‘boost’ geven, op het einde van de wedstrijd. Het is nooit mijn bedoeling geweest om Francky Dury of de fans van Zulte Waregem rechtstreeks aan te spreken. Stadionomroeper Gerrit Grobben

Verbouwereerd

Draaide dat even helemaal verkeerd uit. Want iedereen met een hart voor Essevee voelde zich wél rechtstreeks aangesproken. “Zo’n uitspraak doet pijn, het gaat dwars door mijn lichaam”, foeterde Francky Dury op de persconferentie na de wedstrijd, met… Gerrit Grobben als moderator. “Ik bood toen mijn excuses niet aan. Gewoon omdat ik op dat moment te verbouwereerd was door de felle reactie van Francky Dury”, zegt Gerrit Grobben. De Essevee-fans spuwden hun gal in het bezoekende vak in het Guldensporenstadion. Het regende ook reacties op sociale media. “Het kon echt uit de hand gelopen zijn door die stomme en uitdagende uitspraak van de KVK-stadionomroeper. Weet u: ik kreeg zaterdag de hele nacht door berichten van misnoegde fans, zo erg was het”, zegt Eddy Cordier, de CEO van Zulte Waregem. Essevee diende uiteindelijk geen klacht in. Maar het voorval is sowieso gerapporteerd aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Het kon echt uit de hand gelopen zijn door die stomme en uitdagende uitspraak van de KVK-stadionomroeper. Weet u: ik kreeg zaterdag de hele nacht door berichten van misnoegde fans, zo erg was het. Eddy Cordier, CEO van SV Zulte Waregem

Stadionverbod?

Al lijkt het er niet op dat Gerrit Grobben nu een zware sanctie zoals een stadionverbod moet vrezen. Zelfs de politiek moeit er zich mee. “Onder vuur liggen voor een grapje, terwijl de vrolijke presentator en stadionomroeper nog geen vlieg kwaad zou doen”, postte burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne op Facebook. “Hopelijk speelt het gezond verstand hier. Want als er nu iemand is die altijd fairplay hanteert, is het wel Gerrit. Oké, ongelukkig. Maar Gerrit kennende, zal hij het nooit meer doen. Kunnen we even normaal doen allemaal?”, aldus Benoit. Gerrit Grobben (55) uit Zwevegem wordt door veel mensen op handen gedragen. “Ik krijg heel veel reacties. Niemand begrijpt dat er zo’n commotie is”, vertelt de stadionomroeper. “Nooit gedacht dat ik nog beroemd zou worden op mijn oude dag (lacht). Er zijn er ook die zich grappend afvragen of ik nu de nieuwe stadionomroeper van FC De Kampioenen wordt, nu er acht nieuwe afleveringen zitten aan te komen. Maar ernstig nu: ik ben zeker bereid om mijn excuses aan te bieden face-to-face. Zodat het bestuur van Zulte Waregem en trainer Francky Dury zelf kunnen zien dat ik een zachtaardige persoon ben.”

Onder vuur liggen voor een grapje, terwijl de vrolijke presentator en stadionomroeper nog geen vlieg kwaad zou doen. Hopelijk speelt het gezond verstand hier. Want als er nu iemand is die altijd fairplay hanteert, is het wel Gerrit. Oké, ongelukkig. Maar Gerrit kennende, zal hij het nooit meer doen. Kunnen we even normaal doen allemaal? Burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne

Niet haatdragend

Bij Zulte Waregem zijn ze drie dagen na de derby nog altijd kwaad. “We hadden voor de derby met de twee clubs duidelijk afgesproken dat de strijd zich enkel tussen de lijnen mocht afspelen”, zegt CEO Eddy Cordier. “Alles verloopt normaal. Kortrijk wint de match verdiend, maar er zijn geen baldadigheden. En dan laat de KVK-stadionomroeper zich tot zo’n uitspraak verleiden. Het zat er echt in hé, dat de fans daarna toch nog domme dingen zouden doen. Daarom betreuren we het zo. Omdat het absoluut geëscaleerd kon zijn. Het wordt tijd dat er excuses komen, al komen ze wel pas laat na de feiten. Maar als hij zelf het initiatief neemt, zullen we zijn uitgestoken hand niet weigeren. Voor ons hoeft hij ook geen sanctie te krijgen. We zijn niet haatdragend bij Zulte Waregem. Maar we verwachten nu echt dat iedereen in het vervolg zijn gezond verstand gebruikt.”

Het wordt tijd dat er excuses komen, al komen ze wel pas laat na de feiten. Maar als hij zelf het initiatief neemt, zullen we zijn uitgestoken hand niet weigeren. Voor ons hoeft hij ook geen sanctie te krijgen. We zijn niet haatdragend bij Zulte Waregem. Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem