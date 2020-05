KVK pakt tijdens Sinksen uit met de SinksenKerels-challenge AHK & ESK

14 mei 2020

15u54 0 Kortrijk In Kortrijk worden de Sinksenfeesten dit jaar op een alternatieve manier gevierd door de coronacrisis. Ook KV Kortrijk springt mee op de kar en pakt uit met de SinksenKerels-challenge. Supporters die zich aanmelden kunnen een plaatsje bemachtigen in een virtueel stadion, waar enkele bijzondere gasten zullen opduiken.

“Alle aanwezigen zullen een KVK Voetbalshow te zien krijgen, met enkele belangrijke gezichten uit de geschiedenis van KV Kortrijk”, zegt woordvoerder Jelle Brulez. “De gasten zullen we in de komende weken bekend maken.” Alle aanwezige virtuele supporters krijgen ook een gratis ticket voor een thuiswedstrijd van volgend seizoen, een uitgesteld Sinksenpintje en korting in de fanshop. “We willen ook de favoriete Sinksenplaten van supporters, spelers en staf samenbrengen in één ultieme Sinksenplaylist”. Een plaatsje reserveren en je favoriete Sinksenplaat doorgeven kan via www.SinksenKerels.be. “We gaan er samen een fantastisch feest van maken, vanuit ons kot.” De feestplaten van deze Kerels zijn hier te bekijken: Hannes Van der Bruggen, Terem Moffi en fysical trainer Karsten Vandendriessche