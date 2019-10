KVK lanceert filmpje over ‘strafstudie’ stadionomroeper: “Ik zal nooit meer zes keer op een rij door de microfoon roepen” Peter Lanssens

23 oktober 2019

07u45 16 Kortrijk De fans van ‘de veekaa’ gieren vier dagen na de zesde opeenvolgende derbyzege tegen SV Zulte Waregem nog altijd van het lachen. Zeker na de ludieke stunt van hun geliefde stadionomroeper Gerrit Grobben (55), die zaterdagavond op het einde van de Vlasico het volgende in het Guldensporenstadion liet weerklinken: “Alvast een sinterklaastip: het nieuwe gezelschapsspel Zes-op-een-rij”. De club zelf reageert nu ook op de heisa. Want bij de buren van SV Zulte Waregem zijn er die serieus op hun tenen getrapt zijn. KV Kortrijk riep de stadionomroeper dinsdag op het matje en gaf hem ‘strafstudie’. De club maakte er ook een filmpje over...

‘Gerrit Grobben’ wordt in het ludiek filmpje de les gelezen en moet als straf honderd keer “ik zal nooit meer zes keer op een rij door de stadionmicrofoon roepen” opschrijven. In het filmpje krijgt de stadionomroeper ook een waarschuwing. Als hij zich nog één keer laat gaan, wordt zijn naam op de ledwall in het Guldensporenstadion bij de volgende thuiswedstrijd door puntjes vervangen. Dat is een duidelijke sneer naar de buren van Essevee, waar ze de naam van spits Teddy Chevalier eens door puntjes vervingen op het scorebord in het Regenboogstadion.

Hou je aan de afspraken

Bij SV Zulte Waregem blijven ze ondertussen bij hun standpunt: “De bestuurders van beide clubs hebben samen, en ik leg de nadruk op samen, in de nationale pers om een engagement van hun supporters gevraagd. Dan moeten de medewerkers van beide clubs het goeie voorbeeld geven”, reageert Geert Titeca, voorzitter van de supportersfederatie van Essevee, op Facebook. “Mochten deze woorden uit de supportersvakken gekomen zijn, had niemand er wakker van gelegen. Maar een stadionspeaker moet zich aan de afspraken houden die zijn werkgever aangaat. Die van ons is destijds voor veel minder gestraft (Fadi Glor van Essevee kreeg twaalf jaar geleden een stadionverbod nadat hij tijdens een thuismatch tegen Standard in het Regenboogstadion een grapje maakte over ‘de Luikse maffia’, red.). En het is ook een sympathieke jongen”, aldus Geert Titeca.