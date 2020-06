KVK Kortrijk lanceert nieuwe abonnementen: word (een beetje) baas van je favoriete club AHK & ESK

16 juni 2020

11u17 0 Kortrijk KV Kortrijk start vanaf dit seizoen met een uniek concept in het Belgische voetbal. Door de abonnees automatisch lid te maken van de club via MyKVK zullen de abonnees kunnen mee beslissen over bepaalde zaken. “Momenteel liggen bijvoorbeeld vier ontwerpen klaar voor de nieuwe shirts, de abonnees zullen kiezen welk ontwerp het haalt”, zegt commercieel manager Jelle Brulez.

“We hebben onze abonnees gevraagd wat zij het belangrijkste vinden aan een abonnement”, vertelt commercieel manager Jelle Brulez van KV Kortrijk. “We dachten dat het de prijs zou zijn, maar tot onze verbazing antwoordde 85 procent ‘betrokkenheid bij de club’. Daarna zijn we op zoek gegaan naar een manier om onze trouwe aanhangers meer te betrekken bij de werking van de club.” Leden van MyKVK krijgen nu korting in de fanshop, kunnen deelnemen aan exclusieve events en krijgen exclusief nieuws toegestuurd. Verder kunnen ze een kijkje nemen achter de schermen en mogen ze hun mening geven bij beleidsbeslissingen. “Zo kunnen ze mee de toekomst van onze club bepalen.” De eerste beslissing waarbij de supporters worden betrokken, is het ontwerp voor de nieuwe shirts. Het concept van MyKVK is uniek in ons land. Bij Club Brugge bestaat de Club ID al langer, maar die geeft de supporters vooral financiële voordelen. In het buitenland bestaat een soortgelijk systeem wel al. “Zeker in Duitsland gaan ze er ver in om supporters mee te laten beslissen over belangrijke zaken”, zegt Jelle Brulez. Zo kan je er als supporter voor de helft aandeelhouder zijn van een voetbalclub. “Als je ziet hoe het Duitse voetbal leeft en zowat alle matchen in volle stadions gespeeld worden, is dat een zeer interessant model.”

Verkoop goed gestart

De verkoop van de nieuwe abonnementen is maandag gestart. De prijs is hetzelfde gebleven. Abonnees krijgen dit jaar dus meer voor hetzelfde geld. Er werden meteen 1.014 abonnementen verkocht op één dag. “Dat is een pak meer dan we gehoopt hadden”, zegt commercieel manager Jelle Brulez. “Omdat het voor ons nog steeds onzekere tijden zijn, kunnen supporters kiezen tussen een formule waarbij ze een compensatie kunnen vragen als ze door de coronamaatregelen een wedstrijd niet kunnen bijwonen en een formule waarbij ze van dit recht afzien. Beide formules kosten evenveel. Er is enkel een prijsverschil tussen een abonnement voor de staantribune ter waarde van 139 euro en één voor een zitplaats in de hoofdtribune ter waarde van 349 euro. Maar liefst 95 procent van de supporters die maandag een abonnement kochten, koos voor de formule waarbij ze geen compensatie vragen. Dat toont toch aan hoe trouw en meelevend onze supporters zijn met de club.”

AGO blijft hoofdsponsor

Er is nog nieuws. Interimkantoor AGO Jobs & HR blijft nog drie jaar langer hoofdsponsor van KV Kortrijk. “We werken al zes jaar samen met dezelfde hoofdsponsor. Dat is in het hedendaagse voetballandschap al vrij uitzonderlijk”, zegt algemeen manager Matthias Leterme van KV Kortrijk. “Steeds meer voetbalclubs kiezen voor bedrijven uit de gokindustrie als hoofdsponsor. Daar is op zich niets mis mee. Maar dat wij kunnen uitpakken met een sterke en lokaal verankerde onderneming als AGO Jobs & HR maakt ons best wel fier.” Ook bij AGO zijn ze tevreden met de verlenging. “Zowel KV Kortrijk als wijzelf zijn de afgelopen zes jaar sterk gegroeid”, zegt marketing director Tom Martin van AGO Jobs & HR. “Voor ons was het belangrijk dat dit in de nieuwe overeenkomst weerspiegeld werd. We wilden de lat hoger leggen op alle gebieden en daar zijn we in geslaagd.”