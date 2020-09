KVK-abonnees gedragen zich sereen op eerste coronaproof thuiswedstrijd, zelfs op iconische sfeertribune Peter Lanssens

13 september 2020

21u34 0 Kortrijk

Een kleine 3.000 abonnees van KV Kortrijk woonde zondagavond de match tegen Excelsior Moeskroen bij. Het was de eerste thuiswedstrijd sinds het begin van de coronacrisis, enkel met thuissupporters en met een beperkte maximumcapaciteit. De club vroeg de fans om zich sereen te gedragen in het Guldensporenstadion, ook op de iconische sfeertribune 2. “De supporters beseffen dat het langzaam opbouwen is, we zijn al blij dat het weer mag”, zegt voorzitter Cederique Dujardin (31) van de supportersfederatie van KV Kortrijk.

Het verschil met een thuiswedstrijd in normale omstandigheden is vooral het grootst op de sfeertribune van de fanatieke KVK-supporters. Waar je normaal een maximumcapaciteit van 3.650 toeschouwers hebt. Ze stuwen er met hun enthousiasme ‘de veekaa’ mee vooruit. Nu zijn er daar maar twee compartimenten van 400 man, met een verbod op tifo’s en spandoeken. En ook daar zijn de staan- tot zitplaatsen omgevormd. Eigenlijk zonder zitjes zelfs, je neemt er gewoon op het beton plaats, op de aan jou toegewezen gemarkeerde en genummerde plaats. Al liggen de fans daar niet wakker van, zo bleek zondagavond bij aanvang van de wedstrijd al. Ze zijn vooral blij om weer een thuismatch te mogen bijwonen.

“Het is anders, maar éindelijk zijn we terug, om onze ploeg aan te moedigen”, zegt Cederique Dujardin. “Voetbal is emotie, maar zo goed als alle supporters beseffen dat ze zich aan de regels moeten houden. We worden al maanden geconfronteerd met het coronavirus, ook wij schatten de ernst van de situatie zeker in. We zijn al opgelucht dat het eindelijk weer mag”, aldus Dujardin. De straffen zijn ook niet min. Wie zich niet gedraagt, riskeert een stadionverbod voor de rest van het seizoen. Er kan ook beslist worden om een tribune van het Guldensporenstadion weer te sluiten, wat natuurlijk niemand wil.

En ja, iedereen draagt ook tijdens de match verplicht een mondmasker, je houdt afstand, je ontsmet je handen, je volgt de juiste richting, enzovoort. Daar waken onder meer de stewards over. En je blijft in je bubbel met maximum vijf personen, zonder andere bubbels te benaderen. Toch is het best gezellig, voor wie nog zou twijfelen om als abonnee een coronaproof thuiswedstrijd van ‘de veekaa’ bij te wonen. Zo mag je naar hartenlust pintjes drinken en iets eten, op de tribunes. Op tribune 3 kwamen ze tijdens de match tegen Moeskroen zelfs met hamburgers rond, lekker old school. Zingen mag ook, zonder helemaal gek te doen. En het is vooral nog eens een uitstapje waar je vrienden kan groeten. Het is bovendien speciaal, een thuiswedstrijd zonder bezoekende supporters.