KV Kortrijk verwelkomt weer thuispubliek, tot 2.980 abonnees welkom in Guldensporenstadion Peter Lanssens

28 augustus 2020

15u30 0 Kortrijk KV Kortrijk verwelkomt vanaf de match tegen Moeskroen, op zondag 13 september, weer supporters tijdens thuiswedstrijden. Dat zijn er telkens maximum 2.980. Enkel abonnees van de veekaa zijn welkom. Alles verloopt coronaproof, met een hele reeks maatregelen. Opmerkelijk: je moet een mondmasker dragen, ook tijdens de wedstrijd zelf. Wie zich niet aan de regels houdt, mag voor de rest van het seizoen niet meer binnen in het Guldensporenstadion.

2.980 fans toelaten of een derde van de totale capaciteit van 9.250 supporters in het Guldensporenstadion, het is een mooi begin. Het is voor het eerst in zes maanden tijd dat er weer supporters welkom zijn op een thuismatch van de veekaa. Het is de eerste eersteklasser met een concreet plan, conform het Coronaprotocol Pro League. “We stellen als stad en als club een voorbeeld”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Nu de donkere dagen er zitten aan te komen, gaan de mensen nog meer op zoek naar entertainment. En het beste entertainment blijft voetbal”, zegt de burgemeester. “Vergeet ook het economisch belang niet”, vult commercieel KVK-manager Jelle Brulez aan. “Zo krijgen tot driehonderd mensen een job bij ons, op een normale thuismatch. We zijn blij dat we ook die mensen weer een perspectief kunnen bieden.”

2.980 abonnees, vanaf de thuiswedstrijd tegen Excelsior Moeskroen op zondag 13 september. Dat kan door op de tribunes vaste boxen in te richten, telkens voor maximum vierhonderd supporters. Iedereen krijgt er een vaste plaats. En je mag er in een vaste bubbel van vijf naast elkaar zitten. Buiten die bubbel hou je altijd anderhalve meter afstand met de andere fans. “Elk compartiment krijgt een aparte in- en uitgang, apart sanitair en eenrichtingsstromen naar de drankchalets en de foodstands. Waardoor je nooit kruisende supporters zal krijgen”, vertelt Jelle Brulez. “We zetten zes medewerkers per toegang naar zo’n vaste box in. KVK-hosts zullen de supporters begeleiden. We gaan er ook alles aan doen om de wachtrijen tot een minimum te beperken. Door met tickets volgens tijdslot te werken. We werken per tijdslot van vijftien minuten, zodat er per vaste box telkens honderd supporters per kwartier aankomen.”

Opmerkelijk: ook de staantribune I van de fanatieke thuisaanhang opent. Daar komen er twee boxen voor telkens maximum vierhohderd supporters. Iedereen moet er op een stip staan. “We roepen op om sereen te supporteren”, zegt Van Quickenborne. “Je blijft dus na een goal op je stip staan. Zonder elkaar op te zoeken en je richting het doel te begeven om samen te vieren. Het zal veel discipline vragen, we beseffen dat. De club zal daarom in gesprek gaan met supportersclubs. Om de fans op het hart te drukken het veilig te houden. De supporters hebben hun lot in eigen handen. Want als het niet lukt, moeten we strenger zijn en daalt de maximumcapaciteit in het Guldensporenstadion weer. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt de toegang tot het stadion ontzegd, voor de rest van het seizoen. Want enkelingen mogen het niet verpesten. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het veilig zal verlopen. De KVK-supporters gedragen zich meestal voorbeeldig. Er zijn amper incidenten in het stadion.”

Café De Kouter zal niet open zijn. Er wordt enkel met drankchalets gewerkt. Die sluiten telkens een kwartier voor het einde van de thuismatch. Zodat de supporters niet blijven hangen na de wedstrijd. Per bubbel van vijf krijgt telkens één persoon een armbandje. Enkel die persoon mag drank en eten halen. Consumeren gebeurt op de tribunes zelf. Alleen dan mag het mondmasker even af. De politie houdt in burger een oogje in het zeil. En er is camerabewaking. “We gaan ook de horecazaken in de buurt van het stadion in de gaten houden voor, tijdens en na een thuiswedstrijd, want daar moeten de corona horecaregels gerespecteerd worden”, waarschuwt hoofdinspectier van politie Piet Vande Kerckhove. Nog even herhalen: enkel abonnees zijn voorlopig welkom op de thuiswedstrijden van KVK in het Guldensporenstadion. Het thuisvoordeel zal dus maximaal zijn, want bezoekende supporters mogen niet komen. “We hebben nu ongeveer 2.500 abonnees voor het nieuwe seizoen, er kunnen er dus nog 480 bij volgens ons coronaplan”, zegt Jelle Brulez. “De verkoop van abonnementen loopt nog. Het nieuw online ticketingsysteem wordt volgende week gelanceerd.”

