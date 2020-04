KV Kortrijk schenkt frisdrank en kledij aan kwetsbare mensen, spits Terem Moffi steekt handen uit mouwen Peter Lanssens

28 april 2020

17u00 18 Kortrijk KV Kortrijk schenkt de drankvoorraad op overschot weg, nu er tijdens de coronacrisis toch geen voetbalwedstrijden zijn. We spreken hier uiteraard niet over alcoholische dranken, maar over (fris)drank. Het gaat over zo’n 3.000 flesjes. Die dranken gaan nu via Food Act 13 naar kwetsbare mensen. Speler Terem Moffi repte zich naar Food Act 13, om de dranken te overhandigen. De Nigeriaanse spits trok ook naar andere organisaties, om (sport)kledij uit te delen.

Een houten pallet vol petflesjes Cola-Cola (ook light en zero), Fanta en (spuit)water is door ‘de veekaa’ geschonken aan het voedseldistributieplatform Food Act 13. “We geven de reeds aangekochte frisdrank zo een nuttige bestemming in plaats van alles zomaar weg te gieten”, zegt KVK-fanbase manager Simon Clinckemaillie. “Want verkopen aan supporters kunnen we niet, aangezien er geen voetbalwedstrijden zijn. We kiezen voor Food Act 13 omdat het platform via verschillende organisaties veel mensen in een kwetsbare situatie bereikt. Arnout Vercruysse van Food Act 13 is abonnee van KV Kortrijk.” De dranken hebben een waarde van zo’n 5.000 euro.

Het bezoek van Terem Moffi was voor enkele die-hard supporters een onvergetelijke gebeurtenis. Dat ze bovendien kledij van hun favoriete ploeg kregen, maakte de beleving helemaal af. Commercieel KVK-manager Jelle Brulez

Ondersteunen

Ook organisaties zoals het Oranjehuis in Heule, Eigen Woonst in Menen en Deelfabriek Kortrijk kregen afgelopen dinsdag een bezoekje van Terem Moffi. Om er zowel gewone kledij als sportkledij van de afgelopen seizoenen te overhandigen, van KV Kortrijk. De kledij zal door medewerkers en doelgroepen gebruikt worden. “Het bezoek van Terem Moffi was voor enkele die-hard supporters een onvergetelijke gebeurtenis”, zegt commercieel KVK-manager Jelle Brulez. “Dat ze bovendien kledij van hun favoriete ploeg kregen, maakte de beleving helemaal af.”

Er gaat ook (sport)kledij naar Rode Kruis Menen, Red Side Academy in Kortrijk, Ons Tehuis in Ieper, Groep Ubuntu x 8K in Zwevegem, Gambiahelpers in Heule, KSC City Pirates in Antwerpen, Collect4People in Menen en Beschut Wonen De Bolster in Kortrijk. Wie als organisatie ook hulp wil, mailt naar simon@kvk.be.