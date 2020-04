KV Kortrijk schenkt frisdrank aan kwetsbare mensen, spits Terem Moffi overhandigt 3.000 flesjes Peter Lanssens

28 april 2020

17u00 0 Kortrijk KV Kortrijk schenkt de drankvoorraad op overschot weg, nu er tijdens de coronacrisis geen voetbalwedstrijden zijn. We spreken hier uiteraard niet over alcoholische dranken, maar over frisdrank. Het gaat in totaal over zo’n 3.000 flesjes. Die gaan nu via Food Act 13 naar kwetsbare mensen. Spits Terem Moffi repte zich naar Food Act 13, om de frisdrank te overhandigen.

Een houten pallet vol petflesjes Cola-Cola (ook light en zero), Fanta en spuitwater is door ‘de veekaa’ geschonken aan het voedseldistributieplatform Food Act 13. “We geven de reeds aangekochte frisdrank zo een nuttige bestemming in plaats van alles zomaar weg te gieten”, zegt KVK-fanbase manager Simon Clinckemaillie. “Want verkopen aan supporters kunnen we niet, aangezien er geen voetbalwedstrijden zijn. We kiezen voor Food Act 13 omdat het platform via verschillende organisaties veel mensen in een kwetsbare situatie bereikt. Arnout Vercruysse van Food Act 13 is abonnee van KV Kortrijk.” De frisdrank heeft een waarde van zo’n 5.000 euro.